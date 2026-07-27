Intel та Fortinet оголошують про стратегічну співпрацю для розробки чипа SP6

27 июля 2026 г., 14:30

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Корпорація Intel та компанія Fortinet оголосили про розширення довгострокового стратегічного партнерства з метою спільної розробки нового спеціалізованого процесора безпеки Fortinet Security Processor 6 (SP6).





Також зазначається, що співпраця передбачає поєднання профільних архітектурних розробок Fortinet із виробничими потужностями, технологіями компонування та напівпровідниковим дизайном Intel.





У межах угоди Fortinet використає можливості Intel у сфері дезагрегованого дизайну напівпровідників та сучасних рішень із пакування чипів. Це дозволить прискорити вихід процесора SP6, розширеного інструментами для задач AI, а також зміцнити стійкість і диверсифікацію глобального ланцюга постачань Fortinet.





Виконавчий директор Intel Ліп-Бу Тань (Lip-Bu Tan) підкреслив, що партнерство демонструє спроможність напівпровідникових та виробничих технологій Intel допомагати лідерам ринку кібербезпеки прискорювати створення критичних рішень. Засновник, голова ради директорів та виконавчий директор Fortinet Кен Се (Ken Xie) зауважив, що власні спеціалізовані інтегральні схеми залишаються ключовою перевагою компанії понад два десятиліття, а партнерство з Intel підсилить цю стратегію.





Окрім розробки процесора SP6, розрахованого на високі навантаження та комплексні сервіси безпеки, компанії плануватимуть подальше поглиблення співпраці в сфері напівпровідникових технологій та інфраструктури для майбутніх рішень у галузі кібербезпеки.





Для Intel це співробітництво є важливим підтвердженням затребуваності її підрозділу з розробки та виробництва напівпровідників (Intel Foundry). Спільна робота над чипами безпеки дозволяє Intel розширити присутність у сегменті спеціалізованих процесорів для мережевої інфраструктури та завантажити власні потужності з пакування й складання мікросхем замовленнями від провідних гравців ринку кібербезпеки.

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