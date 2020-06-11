Вышла первая публичная бета Android 11

11 июня 2020 г., 15:05

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Команда разработчиков Android компании Google объявила о выходе долгожданной публичной беты Android 11.

Согласно первоначальным планам, это бета-релиз ожидался на майской конференции Google I/O, однако был отложен до начала июня после того, как это мероприятие пришлось отменить из-за коронавируса. За два дня до новой даты релиза, Google вновь перенесла его, на этот раз без объяснения причин.



И вот, это наконец произошло: первая бета Android 11 доступна для загрузки в комплекте с окончательным набором API для разработки программного обеспечения. Устройства Pixel 2, 3, 3a и 4 поддерживают автоматическую установку апдейта, OTA (Over-The-Air).

Как сообщается в блоге компании, основные нововведения первой тестовой версии Android 11 сосредоточены в трёх ключевых областях — люди, управление и приватность.

В первую входят изменения, делающие систему Android более выразительной и ориентированной на людей. Например, прикладной программный интерфейс Bubbles помогает чатам постоянно оставаться в поле зрения, работая в режиме многозадачности с различными приложениями.

В области управления добавлен новый раздел для уведомлений бесед, улучшены настройки для голосовых команд. Также появилась возможность, удерживая нажатой кнопку Power, выводить на экран все элементы управления устройством. В это же меню разработчики смогут добавить свои приложения, используя новый API.

Усовершенствованное управление медиа-приложениями делает для пользователей Android более удобным переключение между устройствами вывода, например, наушниками и встроенными спикерами, при воспроизведении видео- или аудиоконтента.

Для улучшения защиты конфиденциальной информации, бета Android 11 предоставляет пользователям больше контроля за выдачей разрешений. Так, появилась возможность разрешать единоразовый доступ к микрофону, камере или координатам, который действует пока работает приложение. Другая новая опция позволяет обнулять разрешения любого приложения, которое не использовалось в течение определённого периода времени.

Android 11 также ускоряет обновление основных компонентов ОС. «Мы более чем удвоили количество обновляемых модулей, — сообщила команда Android. — Эти 12 новых модулей помогут улучшить конфиденциальность, безопасность и согласованность для пользователей и разработчиков».

Повышению продуктивности разработки приложений будут способствовать вошедшие в Android 11 обновления интегрированной инструментальной среды Android Studio, языка программирования Kotlin и пакетов Android App Bundles.

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