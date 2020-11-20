Вторая программа профессионального развития ИТ-директоров «CIO Open the Future» успешно завершена

20 ноября 2020 г., 17:45

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Команда опытных консультантов CIOneer провела с 1 октября по 14 ноября вторую программу развития ИТ-директоров «CIO Open the Future». Курс состоял из 12 блоков, таких как: современное управление ИТ, бизнес-процессы, архитектура ИТ, кибербезопасность и управление рисками, финансы в ИТ, управление командой и проектами, финтех, аналитика и использование данных и др.

Участники курса во время обучения проходили тесты, обсуждали и решали типовые рабочие проблемы, с которыми приходится сталкиваться CIO, а также оценивали менторов после каждой проведенной сессии.

Стоит отметить, что группа из 22 участников была набрана в первый месяц после объявления набора на курс.

В процессе обучения каждый выпускник получил новые полезные знакомства, возможность обменять опытом с коллегами, сертификаты о прохождении курса, а самое главное – это знания, которые передали наставники – действующие CIO и бизнес консультанты.

Курс проходил в соответствии с условиями ограничений в связи с Covid-19: чистый просторный зал, наличие средств защиты.

«Всего за год своего существования «CIO Open the Future» приобрела определенную популярность в кругу ИТ-специалистов. Мы с большим интересом наблюдаем, как эта программа развития ИТ-директоров набирает обороты и в конечном счете меняет ИТ в Украине к лучшему», – сказал Андрей Погорелый, визионер CIOneer.

Новая программа «CIO Open the Future» стартует в апреле 2021 г., регистрация открыта. https://cioneer.com/edu

Партнерами осенней программы выступили Cisco, Lenovo, «МУК», и EnglishDom.

«Я очень горжусь нашим партнерством в проекте «CIO Open the Future». Во-первых потому, что компания Cisco стояла у истоков идеи, мы поддерживаем программу с самого начала и не планируем останавливаться. Во-вторых, потому что, по моему мнению, на сегодня это наиболее ценная, грамотно скомпонованная, разносторонняя и практическая программа развития ИТ-директоров на рынке, – считает Сергей Мартынчук, руководитель бизнеса корпорации Cisco в Украине. – Ну, и в третьих, это не просто обучение, которое зачастую может иметь краткосрочный эффект, «CIO Open the Future» – это уже состоявшееся сообщество выпускников программы, которое живет, развивается, пополняется новыми лицами и приносит ценность участникам и в дальнейшем».

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