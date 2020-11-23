Supermicro представила комплекс решений для высокопроизводительных вычислений

23 ноября 2020 г., 9:35

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Компания Super Micro Computer представила самый широкий, по ее заявлению, портфель систем высокопроизводительных вычислений на своем виртуальном стенде в рамках выставки SuperComputing 2020 (SC20).



"Компания Supermicro предлагает самые передовые HPC-системы, предназначенные для выполнения вычислительноемких задач в сфере научных исследований и открытий по целому ряду дисциплин, и активно внедряет инновационные идеи для решения проблем своих клиентов, работающих на этих динамичных рынках, ― заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Предлагаемый нами обширный ассортимент поддерживает нашу ориентацию на ресурсосберегающую архитектуру (Resource-Saving Architecture™), призванную помочь клиентам сократить энергопотребление и ССВ, а также обеспечивать возможность замены критически важных компонентов и повторного использования многих функциональных блоков для многочисленных циклов обновления в целях сокращения отходов ИТ-продукции и минимизации совокупных издержек для окружающей среды".



Supermicro предложила передовые вычислительные решения, включая новейшие системы SuperBlade с односокетными, двухсокетными и четырехсокетными блейд-серверами, поддерживающими процессоры с расчетной тепловой мощностью до 280 Вт, NVMe-накопители, коммутаторы 200G HDR InfiniBand, Ethernet-коммутаторы 25G/10G, односекционные или двухсекционные графические процессоры, резервные источники питания переменного/постоянного тока и аккумуляторные источники питания (BBP). Для систем высокопроизводительных вычислений критически важным свойством является высокая плотность размещения оборудования, которую можно достичь за счет использования систем SuperBlade - десять 4-сокетных либо двадцать 1- или 2-сокетных блейд-серверов. Можно скомпоновать до 40 ЦП и 40 ГП в стоечном пространстве 8U.



Компания Supermicro предлагает самый широкий в отрасли выбор серверов на графических процессорах, оптимизированных под задачи искусственного интеллекта, глубокого машинного обучения и высокопроизводительных вычислений, включая полный ассортимент систем размерами от 1U до 10U, поддерживающих до 40 ГП с двумя односекционными графическими процессорами PCI-E в одном узле для SuperBlade как единой системы. Supermicro предлагает серверы с высокой плотностью размещения размерами 2U и 4U со взаимосвязанными платами, имеющими по 4 и 8 ГП, а также 8 графических процессоров PCI-E на базе 4- и 8-контактных плат.



Предлагаемое компанией Supermicro новое семейство многоузловых серверов BigTwin обеспечивает необходимые параметры плотности, распределения мощности и полной производительности для HPC-систем. BigTwin представляет собой 4-узловую (по два процессора на узел) систему размером 2U с шестью накопителями NVMe на каждый узел. Данная система, как подчеркивается поддерживает процессоры с расчетной тепловой мощностью до 280 Вт.



Также отмечается, что компания Supermicro предлагает расширенный комплекс решений на основе серверов с жидкостным охлаждением для устранения проблем, связанных с электропитанием и охлаждением в условиях вычислительноемких задач в современных центрах обработки данных, где задействуются системы высокопроизводительных вычислений.

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