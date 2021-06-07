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Завершена третья программа «CIO Open the future»

7 июня 2021 г., 16:25

Финиширована третья программа «CIO Open the future»


Завершилась третья программа развития ИТ-директоров «CIO Open the future». Организатором программы выступила компания CIOneer, партнерами стали Cisco, Lenovo, Gigacloud, Бизнес школа КРОК, “Компьютерное Обозрение» и EnglishDom.

В программе приняло участие 28 ИТ директоров крупного и среднего бизнеса, которым были представлены такие темы как Управление ИТ в современном мире, Финансы в ИТ, Бизнес-процессы, Управление проектами, Финтех и другие.

”Всего мы обучили 75 ИТ-директоров украинских предприятий и получили большое количество положительных отзывов. На сегодня, по нашим оценкам, в Украине не существует подобных программ, в которых участник за короткий промежуток времени получает концентрат знаний, подкрепленный опытом менторов и начинает его использовать с первого дня” – заявил Андрей Погорелый, старший партнер CIOneer.

Четвертая программа «CIO Open the future» запланирована на осень 2021 года.

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