14 марта 2022 г., 10:57

Компанія Clearview AI, яка займається розпізнаванням осіб і намагалася співпрацювати з правоохоронними органами в США та Великій Британії, повідомила, що надала безплатний доступ до свого пошуку для міністерства оборони України.

Її сервіс зможе забезпечити ідентифікацію представників російських окупаційних військ, як живих, так і знайдених убитими. Потенційно технологія може бути використана для перевірки людей на блокпостах, наприклад.

Стартап із США стверджує, що проіндексував більш ніж 10 млрд зображень осіб, включаючи понад 2 млрд із російської соціальної мережі ВКонтакте.

Загалом багато чого можна буде накопати, як ви розумієте.

Впізнаємо кожного ворога по обличчю

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист