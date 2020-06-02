Впечатления от Magic Keyboard для iPad

2 июня 2020 г., 14:05

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Я тут недавно написал, что до меня наконец-то доехала Magic Keyboard для iPad, которую я заказал для работы, воспользовавшись служебным положением. И несмотря на то, что продукт доступен уже с начала мая, я получил достаточно много просьб поделиться впечатлениями об этом аксессуаре для iPad.

У меня iPad Pro 11” 2019 года, до этого с ним я использовал Smart Keyboard Folio. На iPad я набираю довольно много текста в разных программах, и вообще постепенно двигаюсь к тому, чтобы превратить планшет в своё основное устройство, кроме каких-то особенно тяжелых задач вроде монтирования видео о сборке машины. Этот обзор я набираю, естественно, на этой самой Magic Keyboard для полного погружения в продукт, и по результатам первых впечатлений за нескольких дней работы мне есть что сказать. Срок поставок, конечно, расстраивает – при заказе в в конце апреля клавиатура доехала ко мне только к концу мая.



(здесь и дальше фото ©Apple, потому что я не успел сделать свои)

Первое впечатление – “ого, какая тяжелая!”, но второе, впрочем, тоже. Разумеется, это предсказуемо, так как даже Smart Keyboard Folio клавиатура не пушинка, а в случае с Magic Keyboard нужно еще и уравновешивать планшет, который «парит» в воздухе над клавиатурой. Но я взвесил специально обе клавиатуры: Folio весит 305 граммов, а Magic Keyboard — ровно 600 граммов. Вместе с iPad Pro вся конструкция переваливает за 1 килограмм, и это уже уверенная весовая категория ноутбуков. Если вы покупали iPad, потому что он легче ноутбука, то добавление Magic Keyboard может разрушить эту легенду.

Еще одно заметное впечатление — это насколько туго клавиатура-обложка “разворачивается” в первые разы. Потом становится легче, но в первый раз действительно на это обращаешь внимание. Чтобы представить себе, насколько туго, представьте себе MacBook Pro, сверху которого лежит еще один MacBook Pro. Вот примерно такое ощущение было в первый раз. Сейчас уже усилие скорее ближе к тому, которое требуется для раскрытия MacBook Pro, достаточно мягкое, с нужным количеством сопротивления. Но для открытия все равно требуются две руки, так как при попытке сделать это одной рукой вся конструкция сползает по столу. С Folio, впрочем, удобно открыть iPad можно было тоже только двумя руками, но вообще при необходимости эту ачивку можно было заработать и одной рукой. А вот шарнир в том месте, где крышка Magic Keyboard сгибается для установки угла планшета, очень тугой, и это не изменится, так как этот шарнир нужен для фиксации iPad “в воздухе” под определенным углом.

Висящий в воздухе айпад – суперфича, отлично получается оптимизировать используемое пространство связки “клавиатура+iPad” на столе или на коленях. Речь о том, что при практически идентичном “отпечатке” с Smart Folio, пользователь получает и полноразмерную клавиатуру, и трекпад, и увеличенное расстояние до экрана, и регулируемый угол экрана. Правда, поставив iPad с Magic Keybaord на колени, все равно особо не понабираешь: если колени находятся ровно параллельно полу, то в максимально раскрытом положении iPad все-таки перевешивает немного всю конструкцию и она начинает шататься. Речь идёт не о переворачивании iPad, просто кромка клавиатуры, ближайшая к пользователю, может подниматься на пару сантиметров вверх. Помогает то, что на кромке клавиатуры лежат запястья, которые удерживают клавиатуру в удобном положении.

Еще один важный момент, который я хотел отметить как отличие Smart Folio от Magic Keyboard: то, что Folio, кроме того, что клавиатура, так еще и весьма функционально гибкая обложка. Её можно полностью раскрыть, “закинув” на обратную сторону iPad, и продолжать пользоваться планшетом. Magic Keyboard — это именно клавиатура-подставка в первую очередь, хотя и работает как защитная обложка. Хотите лечь и пользоваться iPad, держа её в руках? Тогда его придется отстегнуть от Magic Keyboard.

При этом мне показалось, что угла разворота недостаточно — даже пришлось пойти на сайт и посмотреть, действительно ли то, на что я наткнулся, является пределом. Сначала я подумал, что это я просто разбалован и придираюсь, но после того, как несколько раз наткнулся пальцами в нижнюю кромку айпада, пока тянулся к цифрам, подумал, что, возможно, не так уж и придираюсь. Я где-то натыкался в обзорах на информацию про максимальный угол раскрытия в 130°, и, поразгибав параллельно iPad на Magic Keyboard и MacBook Pro, хочу отметить, что 130° недостаточно. Я прикинул, что обычно мой экран ноутбука отклонен больше (дома не нашлось инструмента для замера угла, а решать задачки по геометрии было некогда), и мне все время хотелось “согнуть” шарнир клавиатуры iPad еще чуть-чуть, чтобы добиться увеличения угла экрана. Подозреваю, это увеличило бы риск переворота, о котором я писал выше, так как iPad гораздо тяжелее, чем верхняя крышка ноутбука, поэтому придется смириться. Этот угол все равно больше, чем у клавиатуры Folio, но за стоимость этой клавиатуры хочется большей гибкости.

Клавиатура

К клавиатуре у меня гораздо меньше нареканий, чем к конструкции самой чехла-подставки. У клавиш приятный упругий ход, набирать текст очень комфортно. Внешне сами кнопки теперь черного цвета, да и вся клавиатура существенно “потемнела”, в отличие от Folio, которая мне никогда не нравилась своим серым цветом непонятного оттенка. Если я правильно понимаю, механизм тут — те же «ножницы», что и во всех обновлённых ноутбуках. Про ход кнопок я могу сравнить только со старой «новой» клавиатурой-«бабочкой: пока непривычно. Ноутбука с новой (старой) клавиатурой у меня пока нет, так что просто предположу, что тактильные ощущения там должны быть схожими. Но, как я неоднократно говорил, мне тактильные впечатления и у клавиатуры с механизмом «бабочки» нравятся, хотя увеличение хода кнопки в Magic Keyboard я только приветствую. Уровень удовольствия от набора текста на Magic Keyboard по сравнению с Smart keyboard просто несравним (в пользу Magic, разумеется). Подсветка клавиатуры яркая, но я её сразу выключил, так как она мне редко нужна.

Что не понравилось — так это то, что по сравнению с Folio новая клавиатура кажется более шумной. Интересно, что не во всем частотном диапазоне: добавилось какое-то высокочастотное, я даже не знаю, как это правильно назвать — дребезжание, что ли, когда быстро набираешь текст на кнопках. У Folio такого нет, но там другая проблема, если сравнивать с Magic Keyboard: за счет того, что клавиатурная часть тонкая, то при наборе текста звук как будто набираешь текст по листу бумаги. У Magic такого нет, аудиофидбек более “сочный”. Возможно, что это два конца одной и той же “палки”.

Моя традиционная жалоба на клавиатуры iPad — отсутствие кнопки Escape. Да, её можно назначить в настройках на одну из кнопок (я обычно делаю это для кнопки с глобусом), можно воспользоваться классическим Маковским шорткатом Command+. (точка) на клавиатуре, хотя срабатывает это не везде. Не понимаю, почему Apple так сопротивляется этой кнопке, в свое время даже спрятав её с клавиатуры на ноутбуках (мы знаем, чем это закончилось).

Трекпад

До приезда Magic Keyboard я пользовался внешним Magic Trackpad (сплошная магия! Когда уже Apple начнет выпускать Magic Mac или Magic iPhone?), и мне было очень интересно сравнить ощущения с трекпадом в Magic Keyboard.

Во-первых, в Magic Keyboard совсем не Magic trackpad, то есть там физическая кнопка вместо имитации щелчков вибро-механизмом. И это, кстати, очень кайфово, потому что и тактильно, и по звуку это сразу чувствуешь, и таким трекпадом приятней пользоваться. Он по ощущениям «плотный», как будто требуется усилие его нажать, хотя вроде бы и не тяжело. Ну и звук громче, основательней, как щелчок пальцами — мне нравится. Еще одно впечатление после перехода с внешнего трекпада на такой, что находится прямо под пальцами вместо внешнего – «это гораздо удобней». Но гораздо важнее другое — у встроенного трекпада скорость отзыва и естественность управления гораздо выше и лучше, чем у внешнего. Да-да, эта разница насколько заметна, что я специально перепроверял, что настройки скорости перемещения курсора у клавиатурного трекпада и у внешнего одинаковые. Существенная разница, и если вам казалось, что с внешним трекпадом кайфово, то уж поверьте мне, что со встроенным еще лучше.

Наверно, основное замечание к трекпаду в моем случае — это его размер. Я понимаю физические ограничения в случае с планшетом 11 дюймов, но для ситуаций прокрутки двумя пальцами его размера не хватает. (Если я правильно понимаю, у iPad Pro 12.9” трекпад больше, но там и вся конструкция больше и тяжелее, соответственно). При этом регулировка скорости в настройках системы относится только к перемещению курсора, а не к скорости прокрутки. Я постоянно натыкаюсь пальцами на края трекпада, когда надо промотать контент на экране. Кроме того, на фоне гигантских трекпадов в MacBook Pro, этот выглядит вообще микроскопическим, как будто болел в детстве.

Дополнение. Вспомнил еще одну жалобу на трекпад, хотя это жалоба не именно на него, а на сторонние приложения. Даже если приложение поддерживает различные жесты по экрану для своей функциональности, с трекпадом далеко не у всех эти жесты будут срабатывать. Разработчикам, видимо, дополнительно нужно поддержать получение таких жестов с другого типа контролирующего устройства, но пока не все это сделали. Например, свайпы вправо и влево в Твитботе на экране работают, а с трекпада нет.



Как ни странно, но вывод из опыта использования Magic Keyboard, возможно, окажется несколько неожиданным для читателей. Smart Keyboard Folio и Magic Keyboard в идеальной ситуации — не исключающие друг друга продукты, а дополняющие. Да, безусловно, 500 долларов на две клавиатуры для одного планшета в наши непростые времена звучит скорее как безумие, но есть причина, по которой Apple оставила Folio в продаже, представив Magic Keyboard. SKF — легкая, портативная, защищенная от жидкостей и мусора. MK — это практически “док-станция” для iPad, и сквозной порт для зарядки это даже подчеркивает. Это станция, превращающая iPad в настольный компьютер, и она в целом как бы даже склоняет к тому, чтобы, уходя куда-то недалеко от рабочего стола, взять с собой iPad, оставив клавиатуру на столе. А уходя чуть подальше, взять с собой Folio, больше как обложку, с помощью которой можно еще и тексты набирать! А если меняешь рабочее место надолго, в этом случае можно и унести Magic Keyboard с собой. Правда, трекпад — такая штука, которая делает MK очень и очень полезным аксессуаром, и гораздо более продвинутым устройством, и его хочется иметь везде.

PS забавно, что о том, что в клавиатуре есть порт USB-C для сквозной зарядки iPad, я узнал, только зайдя на страницу о клавиатуре на сайте Apple. До этого я заряжал планшет “как обычно”, и даже не задумывался, что может быть как-то по-другому. Инерция мышления — страшная штука.

PPS Понабирал еще текст на ноутбуке с клавиатурой-“бабочкой”, и понял, что все-таки предпочёл бы Magic Keyboard.

Впечатления от Magic Keyboard для iPad

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