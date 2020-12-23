«Vodafone Украина» запускает клинику консультаций онлайн «Здорро»

23 декабря 2020 г., 13:15

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Клиника «Здорро» создана «Vodafone Украина» в партнерстве с компанией Botkin.pro, которая специализируется на телемедицинских консультациях. На сегодня «Здорро» располагает наибольшей в Украине, как утверждается, базой врачей, консультирующих удаленно. Прием ведут более 1100 специалистов, и их число постоянно растет. Клиенты имеют возможность выбрать врача по 130 медицинским специальностям. Дополнительным критерием, который помогает клиентам сделать выбор, является рейтинг специалиста, который зависит от стажа врача и ученой степени: среди специалистов клиники много практикующих кандидатов и докторов медицинских наук.

«Пандемия ожидаемо подстегнула интерес к телемедицине со стороны пациентов и врачей. В 2020 г. на платформе Вotkin.pro проведено более 30 тыс. онлайн консультаций, а врачебная база увеличилась на 174% по сравнению с 2019 г.», – рассказал профессор Владислав Гринь, руководитель телемедицинской платформы Вotkin.pro.

Клиника «Здорро» предлагает не только разговор с врачом при помощи современных средств связи. Это площадка для полноценных медицинских консультаций с удобным интерфейсом, которая дает возможность:

открыть личный кабинет пациента, в котором будет фиксироваться история обращений и результаты консультаций;

найти и выбрать врача по специальности, рейтингу и отзывам;

записаться на прием в удобное время;

получить онлайн консультацию в текстовом или видео формате с выводами врача;

запросить второе мнение у профильных специалистов.

«Здорро» предоставляет разовые медицинские консультации. Следующим этапом станет подключение онлайн-аптек, лабораторий и чат-бота с элементами искусственного интеллекта, который поможет клиентам самостоятельно мониторить состояние своего здоровья и, в случае необходимости, обращаться за медицинской консультацией. Также, на основе данных, полученных в течение первых месяцев работы клиники, будут сформированы пакетные предложения, учитывающие наиболее востребованные услуги.

«Наши партнеры накопили богатый опыт в применении телемедицины. Большое количество врачей доверяют и регулярно используют телемедицинские платформы для общения с пациентами. Наша задача – создать на базе smart клиники "Здорро" первое в Украине комплексное решение, которое объединит телемедицину и наработки Vodafone в сфере BigData аналитики, IoT-сервисов и применении искусственного интеллекта», – отметил Евгений Черный, руководитель отдела по развитию инновационных продуктов «Vodafone Украина».

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