Объем мирового рынка унифицированных коммуникаций превысил 12 млрд долл.

23 декабря 2020 г., 12:25

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Мировой рынок унифицированных коммуникаций и совместной работы (UC&C) по итогам третьего квартала 2020 г. сумел нарастить выручку на 26,7% «YoY» (+6,6% «QoQ»), — констатируют в IDC. Это позволило выйти на выручку в размере 12,2 млрд долл.

Многие организации вошли в фазу активного восстановления после вызванного коронавирусом кризиса. С целью минимизировать в будущем потери от ситуаций, подобных локдауну из-за COVID-19, весь бизнес вне зависимости от размеров заметно нарастил инвестиции в облачные решения, связанные с совместным сотрудничеством, работой с голосом, видео, сообщениями.

В сегменте совместной работы, включающим ПО для видеоконференций и облачные сервисы, выручка увеличилась на 46,7% «YoY» (+5,3% «QoQ»), до 5,8 млрд долл. Направление, объединяющее виртуальные АТС, предоставление облачных услуг доступа к унифицированным коммуникациям (Unified Communications as a Service, UCaaS) выросло к прошлому году на 23,3% (+8,3% «QoQ»), до 4,3 млрд долл. В то же время, интерес к традиционным корпоративным системам видеоконференций и соответствующей инфраструктуре незначительно просел (-2,3% «YoY»), а сегмент IP-телефонии сократился на 32,9% «YoY».

Ведущим игроком рынка остается Microsoft. Квартальная выручка компании достигла почти 4,3 млрд долл. (+45,3% «YoY»), что соответствует доле рынка в размере 35,1%. Следом разместились Cisco (выручка 1,3 млрд долл., +1,7% «YoY», доля рынка 10,6%) и Zoom (выручка 760 млн долл. долл., +375,1% «YoY», доля рынка 6,2%).

С учетом сохраняющейся тяжелой ситуации с COVID-19 в будущем году аналитики ожидают сохранение повышенного интереса к решениям, связанным с совместной работой, видеоконференциями, UCaaS и, как следствие, продолжающегося роста выручки рынка.

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