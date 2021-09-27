Метінвест підвищує ефективність доменних печей з допомогою Azure

27 сентября 2021 г., 16:58

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Компанія Метінвест проінформувала про те, що впровадила пілотний проєкт з використанням Azure Data Factory та Azure Machine Learning з метою покращення ефективності роботи доменних печей шляхом зменшення споживання палива через контроль вмісту кремнію у чавуні. Отримавши позитивні результати, компанія планує запровадити рішення для усіх своїх доменних печей.



Наприкінці 2018 року Метінвест запустив масштабну програму, спрямовану на підвищення ефективності своїх підприємств. «Одним з основних аспектів було покращення споживання палива в доменних печах з очікуваною доданою вартістю понад 100 млн долл.», - пояснює Кирило Макаров, директор з безперервного вдосконалення Метінвест Холдинг. Дійсно, витрати палива в доменній печі залежать від кількох факторів, одним з яких є вміст кремнію у чавуні, з непрямою залежністю щодо нагрівання. Що вищий вміст кремнію у чавуні, то вищий нагрів та витрати палива. Однак зниження вмісту кремнію вимагає точного підходу, оскільки при різкому зниженні вмісту кремнію існує ризик спаду температури та зупинки доменної печі. Точність оцінки майбутнього теплового стану доменної печі та відповідні контрольні дії є запорукою стабільності виплавки чавуну.



Для досягнення поставленої мети Метінвест запустив пілотний проєкт з використанням технологій штучного інтелекту та машинного навчання для прогнозування вмісту кремнію у чавуні у часовому горизонті до дев’яти годин.



«Ми використовуємо Azure Data Factory як основний інструмент організації процесу інтеграції даних. Дані завантажуються регулярно, а модель, розроблена нами в Azure Machine Learning, прогнозує вміст кремнію у чавуні. Результати прогнозування завантажуються в базу даних Azure SQL», - пояснює деталі Олександр Перхун, керівник відділу управління даними Метінвест Діджитал.



Три місяці знадобилося для стабілізації теплових умов та зменшення вмісту кремнію у чавуні. В результаті до кінця року варіативність вмісту кремнію зменшилася з історичних 0,16% до 0,1%, що дозволило стабілізувати вміст кремнію в чавуні та отримати необхідну економію коксу. У найближчих планах Метінвесту якнайшвидше розгорнути повністю готове рішення для усіх печей на підприємствах групи.



«Великі дані - це новий актив, що створює додану вартість, ми сприймаємо його як один з наших ключових бізнес-драйверів. Складність аналітики великих даних вимагає наявності стратегічної хмарної карти, яка включає не тільки розвиток інфраструктури та створення набору інструментів для ефективної обробки даних, але й спрямована на підтримку культури управління даними у компанії», відмічає Сергій Детюк, директор з інформаційних технологій Метінвест Холдинг та генеральний директор Метінвест Діджитал.

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