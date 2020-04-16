На карантине вырос спрос на мобильные роутеры и модемы

16 апреля 2020 г., 17:05

0

Tweet

«Vodafone Украина» проанализировал статистику покупок в собственном интернет-магазине и выделил несколько трендов. Так, после введения карантина вырос спрос на мобильные Wi-Fi роутеры и 4G модемы. Их стали заказывать в шесть раз чаще. Также большей популярностью стали пользоваться стартовые пакеты – их сейчас заказывают в пять раз больше. В тоже время в среднем на 30% снизился спрос на все носимое, в частности, наушники и смарт-часы.

Украинцы стали активно запасаться внешней памятью. В три раза чаще стали покупать карты памяти, предпочитая их аксессуарам, чехлам и стеклам. Спрос на флешки и внешние жесткие диски так же подрос.

В Киеве частота покупок в www.vodafone.ua/shop/ сохранилась на прежнем уровне. А вот регионы стали чаще заказывать в интернете. При этом динамика роста заказов обратно пропорциональна размеру населенного пункта: чем меньше город, тем больше наблюдается прирост заказов через интернет. Так, Харьков, Днепр и Львов демонстрируют+30-40% по сравнению с докарантинными временами. В это же время в Полтаве, Николаеве и Черновцах наблюдается тройной рост количества заказов через интернет. Самые экономные – это Винница и Житомир.

Покупки теперь чаще делают в обеденное время, с 12 до 14 часов, тогда как до карантина это время было затишьем – интернет заказы, в основном, совершались в самом начале и под конец рабочего дня. Сидя дома люди также стряхнули пыль с планшетов. Мобильный трафик входа на интернет-магазина Vodafone снизился на 9%, десктоп не изменился, а вот планшеты выросли на 15%.

В среднем на 25% быстрее посетители онлайн-площадки Vodafone принимают решение о покупке.

После введения карантина участились вдвое отправки заказов из интернет-магазина до отделений НП и заказы на адресную доставку товаров. В целом объем заказов через интернет вырос более чем на 30%.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации