VMware представила стратегию Cloud Smart для упрощения работы в мультиоблаке

11 октября 2021 г., 14:35

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В ходе онлайн-конференции VMworld 2021 анонсирована новая стратегия, призванная помочь заказчикам лучше ориентироваться в мультиоблачных приложениях. Ее реализация начнется с запуска портфеля интегрированных сервисов VMware Cross-Cloud Services, благодаря которым предприятия смогут создавать, исполнять и надежно защищать приложения в любом облаке.

В числе озвученных инноваций: Cloud Infrastructure and Management (облачная инфраструктура и управление ею), мультиоблачные инновации, которые обеспечат более быстрый и безопасный перенос ИТ-инфраструктуры заказчиков в облако, Edge (периферия), линейка решений VMware Edge для запуска edge-native приложений и управления ими в любых облаках и географиях, а также Security and Networking (безопасность и сетевые конфигурации) – инновации в области безопасности для сквозной архитектуры с нулевым доверием внутри одного или нескольких облаков, а также в самом приложении.

Среди особенностей сервисов VMware Cross-Cloud Services разработчики отмечают ускоренную миграцию в облако, экономическую эффективность, гибкость и контроль в любом облаке.

По некоторым оценкам, в настоящее время в организации бизнес-процессов среднестатистической компании задействованы около 500 приложений, которые зачастую распределены по разным облакам. Так, 75% заказчиков VMware используют два и более публичных облака, 40% – три и более. Такой мультиоблачный подход ускоряет развитие приложений и внедрение инноваций, а также обеспечивает гибкость и устойчивость бизнеса. Однако мультиоблачная среда достаточно разнообразная, сложная и распределенная. Эта сложность часто становится причиной принятия компромиссных решений между высокой динамикой развития и управлением рисками, что часто приводит к замедлению в реализации проектов и росту затрат. Стратегия VMware направлена на то, чтобы помочь заказчикам избежать сложностей такого выбора за счет мощной комбинации свободы выбора и сохранения полного контроля над мультиоблачным окружением предприятия.

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