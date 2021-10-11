OPPO представила глобальную версию ColorOS 12

11 октября 2021 г., 15:15

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OPPO объявила об официальном запуске общедоступной бета-версии ColorOS 12, становясь одним из первых OEM-производителей, предлагающих смартфоны на базе Android 12. Сообщается, что в первую очередь обновление операционной системы будет выполнено на смартфонах ОРРО Find X3 Pro, которые будут доступны в Индонезии, Таиланде и Малайзии. Дальнейшее развертывание будет происходить в других странах и на дополнительных устройствах в течение 2021–2022 годов. Компания планирует внедрить ColorOS 12 для более чем 110 моделей и 150 млн пользователей.

Заявлено, что разработчики новой версии ColorOS решили уделить особое внимание инклюзивности, сделав ее главной темой. Это в частности выражено в том, что интерфейс представлен более плавными иконками, анимацией и информационной структурой, которая адаптируется к разным языкам и культурам, а также к разным форматам смартфонов.

Среди улучшений новой версии ColorOS отмечается значительное устранение лагов и задержек, вызванных длительным использованием устройств, особенно с точки зрения дефрагментации и интеллектуального распределения ресурсов. Коэффициент старения системы за три года снизился на 2,75%. Кроме того, удалось уменьшить загруженность памяти на 30%, а разрядку батареи — на 20%.

Реализованные в ColorOS 12 практические функции, такие как PC Connect, 3-Finger Translate («Перевод тремя пальцами») на базе Google Lens, FlexDrop и Phone Manager, дают пользователям возможность оставаться продуктивными при любом сценарии использования.

ColorOS 12 оснащена всеми улучшенными функциями безопасности и конфиденциальности Android 12, такими как Privacy Dashboards («Информационные панели конфиденциальности»), Approximate Location Sharing («Приблизительный доступ к геоданным») и Microphone and Camera Indicators («Индикаторы микрофона и камеры»). Кроме того, в ColorOS 12 сохранили уже знакомые функции, разработанные командой OPPO, такие как Private System («Частная система»), Private Safe («Частный сейф»), App Lock («Блокировка приложений») и др.

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