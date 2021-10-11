Производительность PCIe удвоится к концу года

11 октября 2021 г., 13:50

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Группа PCI-SIG выпустила версию 0.9 спецификации PCIe 6.0 в соответствии с графиком подготовки к полному релизу этого нового стандарта высокоскоростной шины расширения, намеченному на конец текущего года.

Двухлетний проект разработки PCIe 6.0 был анонсирован в июне 2019 года. Версия 0.9 — это последний этап перед финализацией спецификации, на котором участники проводят внутренние обзоры технологии для своих основных патентов. Никаких дополнительных функциональных изменений больше не предвидится.

Усовершенствованная интерфейсная технология предназначена для повышения производительности требовательных к данным серверных, клиентских, встроенных, облачных и периферийных систем путём апгрейда контроллеров PCIe 5.0, которые сейчас появляются на рынке.

Спецификация PCIe 6.0 обеспечит скорость передачи данных 64 гигатранзакций в секунду и до 256 ГБ/с в конфигурации x16, что удваивает пропускную способность PCIe 5.0. В ней применяется отраслевая технология импульсной амплитудной модуляции 56G PAM-4 (Pulse Amplitude Modulation) с кодированием на основе FLIT (Flow Control Unit), прямой коррекцией ошибок с малой задержкой (Forward Error Correction, FEC) и с дополнительными механизмами повышения эффективности использования полосы пропускания.

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