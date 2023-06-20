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Вкладники збанкрутілих банків зможуть в «Дії» швидко подати заяву на відшкодування

20 июня 2023 г., 10:35

«Міністерство цифрової трансформації України» та «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» підписали меморандум про співпрацю. Незабаром українці зможуть у кілька кліків подати в «Дії» заяву про відшкодування вкладів, перевірити, яку суму їм мають виплатити, і отримати кошти на вже наявний або новий рахунок «єПідтримка» в одному з банків-агентів ФГВФО.

Наразі в рамках відшкодування коштів вкладникам збанкрутілих банків потребують близько 1,4 млн рахунків українців на суму понад 3,2 млрд грн. «Дія» дозволить зробити це без паперів та походів до банку.

Нагадаємо, у квітні минулого року «Верховна Рада» прийняла закон, який гарантує українцям 100% відшкодування всіх вкладів під час воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення. Після цього гарантована сума за вкладами становитиме 600 тис. грн для одного вкладника в одному банку.

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