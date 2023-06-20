Oracle за весь минулий фінансовий рік наростила виторг до 49,95 млрд дол.

20 июня 2023 г., 11:25

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Компанія Oracle представила звіт про фінансові підсумки за 4 квартал і весь 2023 фінансовий рік, який закінчився 31 травня.

У цілому квартальний виторг Oracle зріс на 17% у річному порівнянні до 13,84 млрд дол. Аналітики прогнозували 13,74 млрд дол.

Чистий прибуток за підсумковий квартал збільшився на 4% до 3,32 млрд дол.

Надання хмарних послуг та продаж ліцензій за квартал дали компанії Oracle 9,37 млрд дол., що складає 68% від всього виторгу.

Продаж IaaS збільшилася у IV кв. на 76% до 1,47 млрд дол., а послуг SaaS - на 45% до 3 млрд дол.

Виторг від Fusion ERP і NetSuite ERP збільшився на 26% та на 22% відповідно - кожний з напрямків приніс 700 млн дол.

Продажі обладнання Oracle за квартал впали на 1% до 850 млн дол.

За весь фінансовий рік дохід компанії зросла в річному обчисленні на 18% до 49,95 млрд дол.

Доходи від хмарних послуг і підтримки ліцензій зросли за 2023 фінансовий рік на 17% до 35,3 млрд дол.

Цікаво, що придбана у минулому році компанія Cerner принесла Oracle 5,9 млрд дол., а за останній квартал - 1,5 млрд дол.

Oracle очікує у першому кварталі наступного року зростання виручки від 8% до 10%.

Компанія також розповіла, що планує найближчим часом анонсувати новий хмарний сервіс на базі генеративного АІ в партнерстві зі стартапом Cohere, який є прямим конкурентом OpenAI.

Після звіту і прогнозу на наступний квартал акції Oracle зросли на 3%.

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