Визначено локації для встановлення газотурбінних установок для розподіленої генерації

27 июня 2024 г., 10:25

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Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артуром Лорковським. Ключовими темами зустрічі стали співпраця для посилення стійкості української енергосистеми, координація взаємодії з міжнародними партнерами, закупівля обладнання через Фонд підтримки енергетики України та подальша інтеграція українського та європейського електроенергетичних ринків.



Очільник Міненерго наголосив, що ситуація в українській енергосистемі досить складна, ворог продовжує атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема генерації та передачі електричної енергії.



«Для нарощування потужностей до наступної зими ми ведемо активну роботу з міжнародними партнерами, бізнесом і місцевою владою для встановлення розподіленої генерації на місцях. По всій території країни визначено локації, де можуть бути встановлені газові турбіни та газопоршневі установки, які дозволять забезпечити критичні потреби в електропостачанні у холодний період», - зазначив міністр.



Сторони обговорили можливість закупівель відповідного устаткування за кошти Фонду підтримки енергетики України, який створений навесні 2022 року. Наразі загальна сума внесків донорів до Фонду (перерахованих та анонсованих) складає понад 545 мільйонів євро.



За словами Артура Лорковського, за результатами проведеної у Берліні Конференції з відновлення України наразі до Фонду очікуються нові надходження від донорів.



Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанням логістики постачання в Україну енергетичного обладнання від країн-партнерів, а також захисту енергетичних об'єктів.



Крім цього, сторони обговорили питання подальшої інтеграції українського електроенергетичного ринку до європейського та законопроєкти, важливі для її реалізації.

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