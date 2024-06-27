Intel демонструє перший повністю інтегрований чипсет оптичного вводу-виводу

27 июня 2024 г., 11:25

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Корпорація Intel повідомила про революційну віху в технології інтегрованої фотоніки для високошвидкісної передачі даних.



На конференції з оптоволоконного зв'язку (OFC) підрозділ Integrated Photonics Solutions (IPS) Intel продемонструвала найсучасніший і перший в галузі повністю інтегрований чиплет оптичного обчислювального інтерконектора (OCI), який працює в режимі реального часу з процесором і передає дані в реальному часі.



Зазначається, що чиплет OCI від Intel являє собою стрибок вперед у високошвидкісному інтерконекті, забезпечуючи сумісний оптичний ввід/вивід (вводу/виводу) у новій інфраструктурі штучного інтелекту для центрів обробки даних та високопродуктивних обчислень (HPC).



"Постійно зростаючий рух даних від сервера до сервера напружує можливості сучасної інфраструктури центрів обробки даних, і поточні рішення швидко наближаються до практичних меж продуктивності електричного вводу/виводу. Однак революційне досягнення Intel дає можливість клієнтам безперешкодно інтегрувати комплексні рішення з'єднання на основі кремнієвої фотоніки в обчислювальні системи наступного покоління. Наш чиплет OCI збільшує пропускну здатність, знижує енергоспоживання та збільшує зону покриття, що дозволяє прискорити робочі навантаження ML, які обіцяють революціонізувати високопродуктивну інфраструктуру штучного інтелекту", - зазначив Томас Лілеберг (Thomas Liljeberg), старший директор з управління продуктами та стратегії в групі IPS.



Цей перший чиплет OCI призначений для підтримки 64 каналів передачі даних зі швидкістю 32 Гбіт/с в кожному напрямку по оптоволокну довжиною до 100 метрів і, як очікується, задовольнить зростаючі потреби інфраструктури АІ в більш високій пропускній здатності, меншому енергоспоживанні та більші відстані. Система забезпечує майбутню масштабованість кластерного підключення CPU/GPU і нові обчислювальні архітектури, включаючи когерентне розширення пам'яті і дезагрегацію ресурсів.



Додатки на основі штучного інтелекту все частіше розгортаються в усьому світі, а останні розробки в галузі великих мовних моделей (LLM) і генеративного АІ прискорюють цю тенденцію. Більші та ефективніші моделі машинного навчання відіграватимуть ключову роль у вирішенні нових вимог до робочих навантажень, пов'язаних з прискоренням АІ. Необхідність масштабування майбутніх обчислювальних платформ для АІ зумовлює експоненціальне зростання пропускної здатності вводу/виводу та більший радіус дії для підтримки більших кластерів процесорів (CPU/GPU/IPU) та архітектур з більш ефективним використанням ресурсів, таких як дезагрегація xPU та об'єднання пам'яті.



Електричний ввід/вивід (підключення по мідному кабелю) підтримує високу щільність пропускної здатності і низьке енергоспоживання, але пропонує лише короткі відстані - близько одного метра або менше. Модулі оптичних приймачів, що підключаються, які використовуються в центрах обробки даних і ранніх кластерах штучного інтелекту, можуть збільшити радіус дії при рівнях витрат і потужності, які не відповідають вимогам масштабування робочих навантажень штучного інтелекту. Рішення для оптичного вводу/виводу на базі xPU може підтримувати вищу пропускну здатність з покращеною енергоефективністю, низькою затримкою та більшим охопленням - саме те, що потрібно для масштабування інфраструктури штучного інтелекту/машинного навчання.



Повністю інтегрована мікросхема OCI використовує перевірену на практиці технологію кремнієвої фотоніки Intel та інтегрує кремнієву фотонну інтегральну схему (PIC), яка включає вбудовані лазери та оптичні підсилювачі, з електричною мікросхемою. Мікросхема OCI, продемонстрована на виставці OFC, була поєднана з процесором Intel, але також може бути інтегрована з процесорами наступного покоління, графічними процесорами, процесорами IP та іншими системами на кристалі (SoC).



Ця перша реалізація OCI підтримує двонаправлену передачу даних зі швидкістю до 4 Тбіт/с, сумісну з інтерфейсом PCIe Gen5. Демонстрація оптичного з'єднання в реальному часі демонструє з'єднання передавача (Tx) і приймача (Rx) між двома платформами ЦП за допомогою одномодового оптоволоконного (SMF) патч-корду. Процесори генерували і вимірювали оптичний коефіцієнт бітових помилок (BER), а демонстрація демонструє оптичний спектр Tx з 8 довжинами хвиль з інтервалом 200 ГГц на одному волокні, а також окомірну діаграму Tx зі швидкістю 32 Гбіт/с, що ілюструє високу якість сигналу.



Комплексне рішення також є надзвичайно енергоефективним, споживаючи лише 5 піко-джоулів (пДж) на біт порівняно з підключеними оптичними приймально-передавальними модулями, які мають показник близько 15 пДж на біт. Такий рівень високоефективності є критично важливим для центрів обробки даних та високопродуктивних обчислювальних середовищ і може допомогти вирішити проблему нестабільного енергоспоживання АІ.

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