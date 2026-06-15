Salesforce купує платформу AI-агентів Fin за 3,6 млрд дол.

15 июня 2026 г., 17:23

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Salesforce офіційно оголосила про підписання остаточної угоди щодо придбання компанії Fin. Сума транзакції становить приблизно 3,6 млрд дол. з урахуванням загальноприйнятих коригувань ціни купівлі.





Основним продуктом Fin є автономний AI-агент, здатний повністю вирішувати складні клієнтські запити у текстових та голосових каналах, включаючи живий чат, електронну пошту, WhatsApp, SMS, телефонний зв'язок та Slack. Технологічне рішення працює на базі власної спеціалізованої AI-моделі Apex, яка спроєктована під потреби клієнтської підтримки та демонструє показники ефективності, що перевищують комерційні версії найбільших сучасних базових моделей.





Голова Salesforce Марк Беніофф (Marc Benioff) зазначив, що інтеграція технологій та команди Fin дозволить розширити можливості флагманської платформи Agentforce, забезпечуючи швидку окупність інвестицій для компаній будь-якого масштабу. Головний виконавчий директор і співзасновник Fin Еоган Маккейб (Eoghan McCabe) наголосив, що партнерство з хмарним гігантом дозволить масштабувати та розгортати розробки компанії, включаючи внутрішнього агента Operator, значно швидшими темпами.





Стартап, що спочатку отримав назву Intercom, а згодом змінив її на Fin у межах масштабного ребрендингу, був заснований у 2011 році в Дубліні ірландськими підприємцями Еоганом Маккейбом (Eoghan McCabe), Десом Трейнором (Des Traynor), Кіараном Лі (Ciaran Lee) та Девідом Барреттом (David Barrett). Почавши роботу в невеликій кімнаті над дублінською кав'ярнею з ідеєю зробити онлайн-спілкування бізнесу з клієнтами більш живим та персоналізованим, засновники згодом перенесли штаб-квартиру до Сан-Франциско. За п'ятнадцять років розвитку компанія пройшла шлях від простого віджета чату для вебсайтів до потужного розробника автономних рішень, що дозволило їй залучити великі обсяги венчурного капіталу з Кремнієвої долини та сформувати глобальну клієнтську базу з понад 30 000 підприємств.





Дане поглинання спрямоване на прискорення впровадження автономних систем у сегменті малого та середнього бізнесу SMB, де клієнти потребують швидкої інтеграції з наявними інфраструктурами без тривалих кастомізацій. Платформа Agentforce від Salesforce уже демонструє стрімку фінансову динаміку: у першому кварталі 2027 фінансового року її показатель ARR досяг 1,2 млрд дол., що на 205% вище порівняно з аналогічним періодом минулого року. Технології Fin мають покращити показники автономного вирішення інцидентів, які у поточної клієнтської бази купленого стартапу складають у середньому 76% від усього обсягу підтримки.





Угода також посилить Salesforce довголітньою технічною командою розробників у сфері AI. Закриття транзакції заплановане на четвертий квартал 2027 фінансового року Salesforce за умови отримання стандартних регуляторних дозволів. Очікувані терміни закриття не вплинуть на раніше оголошений фінансовий прогноз компанії від 27 травня 2026 року та не змінять параметри програми повернення капіталу акціонерам.





Ця угода стала помітною подією для Salesforce, найбільшим придбанням якої залишається купівля Slack у 2021 році за понад 27 млрд дол. На тлі оголошення про поглинання акції компанії на Нью-Йоркській фондовій біржі зросли на 1,80%, закрившись із приростом у 2,98 дол., що частково компенсує загальне падіння капіталізації компанії у 2026 році.





Купівля Fin відображає оборонну стратегію Salesforce в умовах жорсткої структурної кризи, яка охопила світовий сектор програмного забезпечення як послуги SaaS у 2026 році. Протягом останніх місяців капіталізація Salesforce знизилася більш ніж на третину, оскільки інвестори все частіше висловлюють побоювання, що розвиток генеративних AI-технологій та великих мовних моделей зробить класичні CRM-інтерфейси застарілими. У світі, де великі AI-лабораторії та стартапи пропонують пряму автоматизацію бізнес-процесів, потреба у громіздкому софті для ручного введення даних стрімко падає. Впровадження інструментів Fin та моделі Apex є спробою Марка Беніоффа трансформувати Salesforce із пасивного сховища корпоративної інформації на активну екосистему автономних агентів, здатних замінити людську працю у першій лінії підтримки.





Посилення конкуренції в індустрії змушує великих гравців діяти агресивно. Активність стартапу Prometheus Джеффа Безоса (Jeff Bezos) після залучення 12 млрд дол. та запуск AI-інструментів для замовлень від DoorDash чітко вказують на те, що боротьба перемістилася з площини створення простих чат-ботів у напрямок розгортання автономних агентів дії (Agentic AI). Як зазначав керівник Palantir Алекс Карп (Alex Karp), бізнес дедалі більше висловлює незадоволеність сирими інструментами базових AI-лабораторій, вимагаючи готових прикладних рішень, інтегрованих із внутрішніми базами даних. Інтегруючи Fin, Salesforce отримує готове коробкове рішення для SMB-сегмента, що базується на п'ятнадцятирічному досвіді розробників у сфері користувацьких комунікацій, що дозволить компанії утримувати клієнтську базу та захищати свої фінансові потоки від експансії великих технологічних компаній, які намагаються монополізувати ринок корпоративного штучного інтелекту.

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