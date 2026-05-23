SOC без SOC: Як уніфікована платформа Cynet змінює парадигму кіберзахисту

Екосистема кібербезпеки опинилася в парадоксальній ситуації: попри збільшення бюджетів на захист інформаційних систем та впровадження дедалі складніших інструментів, рівень захищеності організацій не зростає пропорційно. Навпаки, надмірна кількість розрізнених рішень створює «шумове забруднення» у вигляді тисяч непов'язаних сповіщень, що призводить до виснаження команд моніторингу.

Микита Шульга, пресейл-інженер компанії NWU – офіційного дистриб’ютора рішень з інформаційної безпеки Cynet в Україні – у своєму виступі презентував радикально інший підхід. Концепція, що базується на платформі Cynet All-in-One, покликана забезпечити повноцінний кіберзахист навіть для невеликих команд, фактично замінюючи складну та вартісну структуру традиційного ситуаційного центру безпеки (SOC).

Чотири чинники кризи та межі традиційного підходу

Реальність сьогодення – це війна швидкостей та автоматизації. Поверхня атаки зростає в геометричній прогресії, охоплюючи вже не тільки кінцеві точки та мережевий периметр, а й ідентифікаційні дані (identity), хмарні додатки (SaaS), мобільні пристрої та електронну пошту. Як зазначив Микита Шульга, традиційний підхід, де під кожен вектор атаки купується окремий «точковий» інструмент, більше не працює. Ці продукти практично не взаємодіють між собою, часто конфліктують та вимагають від команд безпеки виконання величезного обсягу ручної роботи. «Давайте будемо чесні: світ кібербезпеки змінюється набагато швидше, ніж підходи організацій до роботи. Загрози стали швидшими та автоматизованими, і сьогодні більше інструментів безпеки вже не дорівнює кращому захисту», – наголошує експерт NWU.

Фахівець виділив чотири фундаментальні чинники, які роблять класичну модель захисту нежиттєздатною. По-перше, це стрімке зростання складності загроз: багатовекторні атаки на базі AI вже стосуються понад 87% компаній. По-друге, хакери діють швидше за захисників, використовуючи автоматизацію розвідки, що здатна здійснювати до 36 тис. сканувань на секунду. А частота атак досягла критичної позначки – один інцидент кожні три секунди. Третім фактором є інструментальне перевантаження, що лише погіршує видимість процесів. І, нарешті, дефіцит талантів: близько 67% компаній повідомляють про брак персоналу. У таких умовах консолідація безпеки в єдину платформу стає безальтернативним шляхом до виживання. Адже, за словами Микити Шульги, «масштабування компанії повинно працювати навпаки – через консолідацію безпеки в єдину платформу з XDR та цілодобовим MDR».

Філософія Cynet: консолідація як шлях до контролю

Платформа Cynet, яку на українському ринку представляє NWU, побудована за принципом уніфікації. Це означає, що компоненти EDR (захист кінцевих точок), NDR (мережевий аналіз), ITDR (захист ідентифікаційних даних) та UBA (аналіз поведінки користувачів) інтегровані в ядро від початку. «Cynet був заснований з метою розірвати коло складності. Безпека не має вимагати 20 різних інструментів або величезного SOC-центру», – пояснює Микита Шульга. Такий підхід дозволяє платформі мати цілісну картину атаки, пов’язуючи підозрілий процес на ноутбуці з аномальним входом у хмарний сервіс.

Центральне місце в платформі посідає CyAI – рушій на основі штучного інтелекту, який бере на себе найважчу аналітичну роботу. Він здатний виявляти та усувати в автоматичному режимі до 90% загроз. Це радикально знижує навантаження на людину, залишаючи аналітикам лише найскладніші випадки. Микита Шульга зауважив, що це дозволяє досягти головної мети будь-якого бізнесу: «Менше шуму, швидша реакція та міцніший захист без необхідності постійно збільшувати кількість персоналу». Саме така автоматизація дозволяє реалізувати концепцію «SOC без SOC», де штучний інтелект компенсує брак кадрів та забезпечує миттєву реакцію на інциденти.

Експертний супровід CyOps та результати тестів MITRE

Другою важливою особливістю Cynet є те, що клієнт отримує не просто програмне забезпечення, а й повноцінну команду експертів MDR (Managed Detection and Response) під назвою CyOps. Ця команда фахівців працює в режимі 24/7, забезпечуючи верифікацію сповіщень та допомогу в розслідуванні. «Експерти з безпеки CyOps стають повноцінним розширенням вашої власної команди, забезпечуючи співвідношення одного аналітика на сто тисяч кінцевих точок», – підкреслив Pre-Sales Engineer компанії NWU. Це дозволяє виявляти загрози менш ніж за 5 хвилин та локалізувати їх протягом 10 хвилин, що практично унеможливлює розповсюдження атаки (lateral movement).

Ефективність Cynet підтверджується незалежними оцінками MITRE Engenuity ATT&CK. У 2025 році платформа показала стовідсотковий захист та стовідсоткове виявлення всіх технік без жодної зміни конфігурації. Особливим досягненням є нульовий показник хибних спрацювань. Микита Шульга з гордістю зазначив: «2023 року Cynet став першим в історії вендором, який досяг ідеальних показників, а у 2024 та 2025 лише повторив та закріпив цей успіх. Жоден інший вендор не зміг навіть наблизитися до такого результату». Для українських замовників, які співпрацюють з NWU, це гарантія отримання перевіреного рішення, здатного протистояти групам кшталт Mustang Panda чи Scattered Spider.

Технічний огляд та інтеграційні можливості від NWU

Демонстрація платформи розкрила її функціональні можливості. Дашборд Cynet пропонує миттєву видимість стану безпеки через «радар», який відображає критичні сповіщення та стан сканування. Важливою перевагою є підтримка широкого спектра операційних систем – від сучасних мобільних платформ до застарілих Windows XP чи Server 2003. «Підтримуються навіть дуже старі системи, де можна повноцінно протестувати рішення та побачити техніки MITRE в дії», – додає Микита Шульга. Платформа також включає вбудований SOAR, що дозволяє налаштовувати автоматичні сценарії-плейбуки.

Нейтральний дизайн Cynet і відкрита API-архітектура дозволяють партнерам безпосередньо інтегруватися з платформою для збору телеметрії, взаємодії з наявними ІТ- та системами безпеки, а також розширення функціональності за рахунок суміжних технологій. Завдяки більш ніж 80+ інтеграціям із понад 50+ партнерами екосистеми. Технологічна екосистема Cynet, що постійно зростає, забезпечує можливість кожній організації швидше підключати, захищати та реагувати в межах усього середовища.

Вбудовані технології Deception (пастки) дозволяють розгортати фальшиві об’єкти, які слугують «сигналізацією» для виявлення зловмисників. «Ви можете налаштувати фейкових користувачів, хости та файли, щоб уявити, що у вас є агент всередині мережі, який миттєво підсвітить активність ворога», – пояснює фахівець NWU. Це забезпечує захист, який раніше був доступний лише великим корпораціям.

Пілотна програма NWU: доказова безпека в дії

Для компаній, які хочуть переконатися в ефективності рішення, NWU пропонує 45-денну пілотну програму. Це повноцінне тестування, яке не потребує складного впровадження. Під час пілоту замовник отримує доступ до всіх функцій, включаючи аудит гігієни безпеки (ESPM) та цілодобову підтримку CyOps. «Ви зможете побачити, які ваші застосунки не відповідають оновленням, де є неправильні конфігурації, і все це – без складного впровадження та з підтримкою експертів», – зазначив Микита Шульга.

Такий підхід дозволяє замовнику побачити реальні ризики у власному середовищі ще до прийняття рішення про покупку. Фахівець NWU наголосив, що пілот часто стає «моментом істини», виявляючи приховані загрози: «Ви зможете завантажити будь-який репозиторій для тестування атак і на власні очі побачити, як Cynet відповідає на ці техніки». Зі свого боку експерти NWU забезпечують повний технічний супровід, допомагаючи налаштувати систему під специфічні потреби бізнесу, що дозволяє ІТ-директорам нарешті «спати спокійніше».

Повернути контроль і спокій

Таким чином, консолідація безпеки навколо уніфікованої платформи Cynet All-in-One – це виграшна стратегія в епоху дефіциту кадрів та зростання AI-загроз. Спільна експертиза Cynet та NWU дозволяє українським компаніям отримати захист корпоративного рівня без необхідності розбудови складних внутрішніх структур. Платформа Cynet демонструє, що ефективний кіберзахист може бути простим та автономним.

