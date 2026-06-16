Конфлікт між Вашингтоном та Anthropic - понад 50 експертів виступили проти блокування моделей Fable 5 та Mythos 5

16 июня 2026 г., 9:35

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Керівники підрозділів із кібербезпеки найбільших американських корпорацій, включаючи Nvidia та Adobe, звернулися до адміністрації Трампа із вимогою скасувати жорсткі регуляторні обмеження, накладені на найпотужніші AI-моделі компанії Anthropic.

Як повідомляє Reuters, відповідний колективний лист було надіслано за підписом понад 50 провідних експертів індустрії. Причиною звернення стало рішення Вашингтона, ухвалене в п'ятницю, згідно з яким компанію Anthropic зобов'язали заблокувати доступ до її передових моделей Fable 5 та Mythos 5 для будь-яких іноземних громадян через міркування національної безпеки.

Раніше розробники обмежували широкий реліз моделі Mythos через її високу ефективність у сфері хакінгу, проте минулого тижня випустили загальнодоступну версію Fable, оснащену спеціальними захисними бар'єрами.

Автори листа наголошують, що урядові заборони завадять фахівцям вчасно виявляти та виправляти вразливості в програмному забезпеченні, тоді як зловмисники дедалі частіше використовують сторонні AI-інструменти для проведення масштабних цифрових атак.

У документі зазначено, що моделі Anthropic не є єдиними системами, здатними виявляти слабкі місця в коді та автоматизувати створення експлуатацій, оскільки конкурентні іноземні розробки, такі як китайська модель Kimi 2.7, мають аналогічний функціонал. Технічний директор фірми з AI-безпеки Abundant Security Джошуа Сакс (Joshua Saxe), який підписав звернення, підтвердив, що модель Mythos наразі є найкращим інструментом для пошуку багів, проте її відрив від наявних відкритих архітектур є суто еволюційним.

Представники Anthropic мають провести офіційну зустріч із чиновниками Міністерства торгівлі США у Вашингтоні для врегулювання кризи. Уряд аргументує свої дії наявністю потенційних способів обходу захисних інструкцій, які дозволяють використовувати Fable для несанкціонованого аналізу систем. Водночас директор із продуктів компанії Corridor Алекс Стамос (Alex Stamos) назвав дії Білого дому надмірною реакцією, вказавши на суперечності в оцінці серйозності ризиків між Anthropic та третьою стороною, яка виявила вразливість. Ситуація розгортається на тлі нещодавнього звіту компанії CrowdStrike, згідно з яким пов'язані з Китаєм хакерські угруповання становлять найбільшу шпигунську загрозу для західного технологічного сектора.

Сама Anthropic, яка наразі оцінюється у 965 мільярдів доларів і готується до виходу на публічний ринок (IPO), уже стикалася з тиском Вашингтона: раніше уряд директивно заборонив американським відомствам працювати з компанією через її відмову інтегрувати свої технології у системи масового стеження та автономне озброєння.

Поточне протистояння між адміністрацією Трампа та консорціумом лідерів кібербезпеки оголює глибокий структурний конфлікт між державною стратегією технологічного протекціонізму та практичними потребами оборонного сектору США. Накладення заборони на доступ іноземних громадян до моделей Fable 5 та Mythos 5 демонструє, що Вашингтон розглядає сучасні великі мовні моделі як технології подвійного призначення, здатні виступати повноцінною кіберзброєю. Намагання уряду обмежити поширення інструментів автоматизованого пошуку вразливостей базується на класичній доктрині нерозповсюдження, проте в епоху генеративного AI така модель контролю стикається із суворими ринковими реаліями. Заборона використання передових американських платформ внутрішніми мультинаціональними командами розробників де факто паралізує їхні внутрішні процеси тестування безпеки (red-teaming).

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