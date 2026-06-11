Про один складний AI-кейс і важливість взаємодії

11 июня 2026 г., 17:35

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Найскладніше в AI-прогнозуванні - не модель. А зробити її спільною основою для рішень.





Як приклад - деякі деталі з проєкту для «Юрія-Фарм». Це госпітальний постачальник №1 в Україні та фармацевтична компанія повного циклу: від розробки препаратів до виробництва, логістики й дистрибуції.





Задача - прогнозування попиту і продажів.





Але в цьому кейсі попит був неоднорідним і формувався за різною логікою.





Той самий препарат в аптеці - споживчий товар. У лікарні - державна тендерна закупівля. Окремо - FMCG-канал.





Тому ми побудували три незалежні моделі: для роздрібу, FMCG і госпітального каналу. Кожна - зі своїми факторами. Горизонт прогнозування - до 18 місяців.





Окремий виклик - шум у даних.





Дефектура, коли після відсутності препарату попит різко стрибає вгору.

Лончі нових продуктів, де історії продажів просто немає, а прогнозувати треба.

Благодійні відвантаження, які спотворюють картину попиту.





Модель мала відрізняти реальний попит від тимчасових ефектів.





Прогноз починає створювати цінність тоді, коли продажі, виробництво, supply chain і фінанси дивляться на одні й ті самі цифри. Не кожен у свій файл, а в одну систему, яка стає основою для узгодженого планування.





Саме це зараз відбувається в «Юрія-Фарм». Прогноз уже використовується як єдина база для планування і поступово стає ядром процесів S&OP та IBP.





Від старту проєкту до валідації моделі пройшло 8 тижнів. Від підписання до повністю автоматизованої системи - менше 3 місяців. З нашого досвіду це нетипово швидко.





Це вдалося не лише завдяки моделі. Клієнт прийшов із чітко сформульованою задачею, готовністю швидко працювати з даними і приймати рішення без затяжної підготовчої фази.





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