TrendForce: контрактні ціни на корпоративні SSD зросли на 80%

15 июня 2026 г., 12:25

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Стрімке впровадження сервісів на базі AI-агентів та ажіотажний попит на закупівлі з боку найбільших постачальників хмарних послуг CSP призвели до масштабного дефіциту та історичного рекорду виторгу на світовому ринку корпоративних SSD-накопичувачів. Згідно зі свіжим звітом аналітичного агентства TrendForce, у першому кварталі 2026 року сукупний доход індустрії продемонстрував вибухове зростання на 86,1% порівняно з попереднім кварталом, перешагнувши позначку у 18,46 млрд дол. Аналітики відзначають виключно жорсткий дисбаланс між попитом та пропозицією, внаслідок якого складські запаси провідних чипмейкерів упали до історичних мінімумів, а поточні обсяги виробництва не встигають за темпами надходження нових замовлень. Бажаючи максимізувати маржинальність в умовах тотального дефіциту, постачальники почали агресивно переглядати прайс-листи, що підняло контрактні ціни на корпоративні SSD-накопичувачі приблизно на 80% всього за один квартал.

Лідерство за рівнем стійкості постачань у першому кварталі 2026 року продемонструвала компанія Samsung, яка змогла суттєво наростити виробництво завдяки масштабній міграції свого продуктового портфеля на передову 236-шарову технологію NAND. Попри те, що замовлення хмарних провайдерів за цей період майже подвоїлися, масові відвантаження 176-шарових пристроїв архітектури QLC дозволили корейському гіганту згенерувати 7,05 млрд дол. доходу, що означає приріст на 92,8% порівняно з попереднім квартальним періодом.

Консолідована група SK hynix Group також показала сильні результати, ефективно об'єднавши потужності материнської структури та дочірнього підприємства Solidigm. Їхній спільний квартальний виторг у сегменті корпоративних SSD досяг 4,64 млрд дол., де Solidigm нарощувала поставки ємних QLC-рішень, а SK hynix сфокусувалася на TLC-пам'яті зі 176 шарами для закриття потреб інфраструктури AI-інференсу. На найближчу перспективу Solidigm прискорює перехід на 240-шарові напівпровідники, тоді як SK hynix уже розпочала проектування наступного покоління 375-шарових TLC-продуктів.

Компанія Micron отримала помітну вигоду від своєї торішньої стратегії, у межах якої вона жорстко перенаправила виробничі лінії з ринку смартфонів та споживчих каналів продажів на користь корпоративних накопичувачів. Завдяки збільшенню внутрішніх квот випуск її продукції для дата-центрів підняв квартальний доход Micron у цьому сегменті до майже 3,09 млрд дол.

Японська Kioxia успішно наростила капітал за рахунок сертифікації та розгортання масових постачань своїх нових 218-шарових продуктів для північноамериканських клієнтів та серверних OEM-виробників, зафіксувавши виторг на рівні близько 2,22 млрд дол. Зараз компанія активно сертифікує екстремальні 245-терабайтні QLC SSD-накопичувачі, розраховуючи прискорити відвантаження у другому півріччі.

Стабільну динаміку в секторі надвисокої ємності продемонстрував бренд SanDisk, чий квартальний виторг наблизився до 1,47 млрд дол. за умови зростання постачань у бітовому еквіваленті на 20%. Масове відвантаження QLC-накопичувачів від SanDisk відбувається на тлі глобальної нестачі сховищ великого об'єму, і завершення сертифікаційних програм відкриє бренду прямий шлях до подальшого зростання доходів через гостру потребу ринку у великих масивах даних для обробки AI-тренувань.

Корпоративні SSD-накопичувачі остаточно перестали бути просто пасивними цифровими архівами чи сховищами інформації, трансформувавшись у критично важливий компонент першого ешелону обчислень. Головним драйвером цієї кризи став перехід від класичних генеративних моделей до автономних AI-агентів. Такі системи вимагають безперервного, миттєвого доступу до гігантських об'ємів контекстних даних, баз знань та інструментів у режимі реального часу, з чим звичайні архітектури серверів уже не справляються.

Економічний бік проблеми криється в кризі масштабування оперативної пам'яті DRAM. Сучасні розробники AI-інфраструктури вперлися в жорсткі фізичні обмеження місткості та надвисоку вартість лінійок пам'яті DRAM, що змусило інженерів шукати альтернативні рівні в ієрархії збереження даних. Саме тому високопродуктивні SSD на базі швидких технологій QLC та TLC стають новим проміжним шаром між процесором та сховищем. Компанії змушені купувати накопичувачі терабайтними та петабайтними масивами не для збереження логів, а для безпосередньої підтримки працездатності логічних AI-моделей під час обчислювальних навантажень.

Для самих виробників напівпровідників, таких як Samsung, SK hynix та Micron, цей бум став ідеальним фінансовим штормом, що дозволив компенсувати попередні циклічні спади на ринку електроніки. Зростання контрактних цін на 80% за один квартал демонструє колосальну ринкову владу вендорів в умовах дефіциту. Стратегічний маневр Micron із перекиданням потужностей зі смартфонів на сервери чітко показує, що маржинальність у корпоративному AI-сегменті зараз є абсолютно пріоритетною. Технологічна гонка змістилася у площину нарощування шарів напівпровідникових пластин (аж до 375 шарів у перспективних розробках) та випуску надвеликих SKU, таких як 245-терабайтні диски Kioxia.

Аналітики зазначають, що дефіцит та високі ціни залишатимуться довгостроковим трендом усього 2026 року, оскільки темпи будівництва нових AI-фабрик даних та розгортання автономних агентів продовжують випереджати технологічні цикли модернізації заводів із виробництва флеш-пам'яті.

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