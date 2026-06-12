12 июня 2026 г., 17:25

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Хлопці з iFixit розібрали Trump Mobile Т1 і підтвердили, що цей смартфон є HTC U24 Pro 2024 року, пофарбованим у золотий колір. КТ-сканування та розбирання показали ідентичні материнські плати на базі Snapdragon 7 Gen 3 – плата від HTC навіть запрацювала в корпусі T1. Відмінності косметичні – подовжений шлейф спалаху, інший візерунок отворів динаміка. Єдина суттєва відмінність – батарея на 19,35 Вт-год від філіппінської Newlix замість китайської, причому із зарядкою 30 Вт проти 60 Вт в оригіналу.

Тобто пристрій, який просуває аж сам президент США як «Made in America», спроєктований китайським ODM-виробником і, судячи з термінів та тиражу, збирається на тих самих лініях у Гуандуні, де робили U24 Pro. Витік даних Trump Mobile раніше показав сумарні продажі телефонів і тарифів близько 30 тис. – проти заявлених 600 тис. попередніх замовлень. Сама філіппінська батарея від компанії, зареєстрованої лише у 2025 році, побічно підтверджує малі обсяги: при серйозному тиражі економіка змусила б закуповувати елементи живлення в Китаї. Можливо, що у Флориді, де, за заявами, його «збирають», телефон обгортають у пластик і укладають у коробку, але це не точно.

Оригінал – HTC U24 Pro – був анонсований 12 червня 2024 року і мав стартову ціну в 469 доларів. Зараз його можна знайти за 399 доларів, що навіть непогано для моделі дворічної давності. Вважати це провалом високотехнологічної операції – з огляду на те, що попередні замовлення передбачали передоплату в розмірі $100, – не буду. Якби це відбувалося в нормальній країні, де діють закони, можна було б прогнозувати років 8 з конфіскацією, якщо не враховувати факту рецидиву.

Trump смартфон – насправді HTC дворічної давнини

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