Microsoft розглядає варіанти відокремлення Xbox?

15 июня 2026 г., 13:37

0

Tweet

Корпорація Microsoft розглядає стратегічні варіанти подальшого розвитку свого ігрового підрозділу Xbox, серед яких потенційне виділення бізнесу в окрему компанію або його реструктуризація у статусі стовідсоткової дочірньої структури.





Як повідомляє видання The Information із посиланням на трьох осіб, безпосередньо знайомих із ходом обговорення, Microsoft також вивчає можливість створення спільного підприємства із залученням сторонніх партнерів.





Така капітальна перебудова структури покликана зробити ігровий напрямок більш автономним та спростити процедуру його потенційного продажу в майбутньому. Останніми роками підрозділ Xbox стикається із серйозними операційними труднощами, оскільки стратегічна ставка Microsoft на підписки та хмарний геймінг не змогла компенсувати падіння продажів гральних консолей та дефіцит власних високобюджетних ігор-блокбастерів.





Зазначається, що наразі жоден із варіантів реструктуризації не є остаточним або неминучим, проте керівництво материнської компанії тримає всі доступні опції на столі. У структурі Microsoft уже є успішні приклади функціонування великих платформ у статусі стовідсоткових дочірніх компаній, зокрема професійна соцмережа LinkedIn та сервіс для розробників програмного забезпечення GitHub, і цей досвід може послужити базовою моделлю для Xbox.





Аша Шарма (Asha Sharma), яка очолила ігровий підрозділ на посаді головної виконавої директорки у лютому 2026 року, планує суттєво збільшити капітальні витрати для прискорення розробки нових ігор у межах найбільш успішних франшиз, таких як Halo, Fallout та The Elder Scrolls.





Головний виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) та фінансова директорка Емі Худ (Amy Hood) уже погодили план збільшення фінансування розробки ігор вищого класу для фінансового року, який розпочнеться в липні 2026 року. Попри це, бюджет наразі не фіналізований і його параметри ще можуть зазнати змін.





Раніше Bloomberg News повідомляло, що Xbox планує провести масштабне скорочення штату в наступному місяці, а також істотно урізати маркетингові видатки та інші супутні бюджети. Це фінансове оптимізування стане першою великою реструктуризацією ігрового бізнесу під безпосереднім керівництвом Аші Шарми.





Потенційна реструктуризація Xbox та зміна її юридичного статусу всередині Microsoft свідчать про глибоку кризу поточної бізнес-моделі ігрового напрямку компанії. Протягом тривалого часу корпорація намагалася змінити правила гри в індустрії за рахунок агресивного поглинання сторонніх студій та розвитку передплатної моделі Game Pass, розраховуючи, що хмарні технології нівелюють потребу споживачів у купівлі класичного апаратного забезпечення. Проте зафіксоване падіння продажів консолей Xbox у поєднанні з тривалими циклами розробки власних ексклюзивів призвело до капітальних збитків, які акціонери материнської компанії більше не готові покривати за рахунок надприбутків від хмарних корпоративних сервісів. Перетворення Xbox на стовідсоткову дочірню компанію за зразком LinkedIn або GitHub є класичним інструментом локалізації фінансових ризиків, який дозволить відокремити баланс ігрового сектора від основних фінансових звітів Microsoft.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI