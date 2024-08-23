Дохід компаній-виробників чипів зріс на 23% за минулий квартал

23 августа 2024 г., 13:35

0

Tweet

Згідно з даними щоквартального трекера Counterpoint Research, дохід світової напівпровідникової галузі зріс приблизно на 9% кв/кв та на 23% р/р у другому кварталі 2024 року. Послідовне зростання в основному було зумовлене високим попитом на штучний інтелект.

Незважаючи на повільніше відновлення попиту на напівпровідники, не пов'язані зі штучним інтелектом, наприклад, ті, що використовуються в автомобілебудуванні та промисловості, ми спостерігали деякі ажіотажні замовлення для певних застосувань, таких як IoT та побутова електроніка. Слід зазначити, що напівпровідниковий сегмент Китаю відновився швидше порівняно з другими регіонами. Китайські гравці, такі як SMIC і HuaHong, продемонстрували сильні квартальні результати і дали позитивні прогнози, оскільки локальні клієнти, які не мають запасів, раніше вступили в фазу корекції, досягнувши дна раніше, ніж їхні світові колеги.

TSMC продемонструвала незначне зростання квартального доходу у другому кварталі 2024 року, що було зумовлено постійним високим попитом на прискорювачі штучного інтелекту. Як результат, компанія переглянула свій річний прогноз доходу до середини 20% з низького до середнього рівня 20%, який вона прогнозувала раніше. Крім того, TSMC очікує, що баланс попиту та пропозиції на прискорювачі АІ залишиться напруженим до кінця 2025 або початку 2026 року. Аналітики продовжують вважати, що потенційне зростання цін на передові техпроцеси, такі як 3 нм і 5/4 нм, дуже ймовірне в 2025 році. Це підкреслює технологічне лідерство TSMC і є гарною ознакою для довгострокової прибутковості компанії і стійкого зростання індустрії.

Виручка Samsung Foundry послідовно зростала, в першу чергу завдяки попередній збірці та поповненню запасів для смартфонів, зберігаючи свою другу позицію з часткою в 13% у другому кварталі. Компанія продовжує зосереджуватися на залученні більшої кількості клієнтів з сегменту мобільних пристроїв та замовників у сфері AI/HPC для передових процесів і очікує, що річне зростання її доходів випереджатиме показник галузі.

Квартальні результати SMIC були високими, і компанія надала сильніші, ніж очікувалося, прогнози на ІІІ кв., що зумовлено тривалим відновленням попиту в Китаї, в тому числі на CIS, PMIC, IoT, TDDI і LDDIC. Попит на 12-дюймові пластини SMIC покращується, і очікується, що середня ціна продажу (ASP) збільшиться, оскільки поповнення запасів серед китайських замовників безкорпусних систем розширюється. Компанія з обережним оптимізмом дивиться на річний ріст своїх доходів, і в майбутньому очікується значне зростання завантаження виробничих потужностей.

UMC повідомила про значне зростання своїх квартальних результатів, в основному завдяки кращому профілю маржі завдяки сприятливому валютному курсу та дисциплінованому ціноутворенню. Компанія орієнтується на середнє однозначне послідовне зростання в ІІІ кв., що відповідає прогнозу Counterpoint, оскільки ми спостерігаємо більш слабке відновлення ринку логічних напівпровідників в цілому, за винятком AI. Очікується, що стратегія UMC зосередитися на спеціалізованих технологіях, таких як 22-нм ВН і 55-нм НВЧ SOI/BCD, і зменшити вплив на товарні області, такі як LDDIC і NOR флеш, підтримає стабільне ціноутворення і довгострокове зростання.

Квартальні результати GlobalFoundries були хорошими. Автомобільний бізнес компанії послідовно зростав, незважаючи на складний ринок. Виробник також спостерігає нормалізацію запасів на ринку смартфонів та стабілізацію попиту на ринках зв'язку та Інтернету речей. Керівництво GlobalFoundries вказує на помірне відновлення її загального бізнесу, що повторює тенденції, які спостерігаються в інших некитайських виробничих компаніях, що займаються виробництвом по зрілим технологіям, таких як UMC.

«У другому кварталі 2024 року світова напівпровідникова промисловість продемонструвала стійкість, причому більша частина зростання була зумовлена стійким попитом на АІ та поповненням запасів смартфонів. Відновлення попиту в напівпровідниковій галузі відбувається нерівномірно. У той час як передові технології, такі як чипи для штучного інтелекту, демонструють високі темпи зростання, традиційні напівпровідники відновлюються повільніше. Китайські фабрики відновлюються швидше завдяки більш ранньому коригуванню запасів і збільшенню поповнення запасів місцевими безфабрічними клієнтами. На противагу цьому, некитайські виробники переживають більш поступове відновлення», заявив аналітик Counterpoint Research Адам Чанг (Adam Chang).

"Progress Kemp Loadmaster: Як досягти максимальної безпеки та доступності мережі" - 28 серпня!