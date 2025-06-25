ViewSonic представляє USB-C монітори для відеоконференцій VG41V

25 июня 2025 г., 15:35

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Компанія ViewSonic анонсувала нову серію USB-C моніторів для відеоконференцій — VG41V, які оснащені функцією розпізнавання облич Windows Hello для безпечного та миттєвого входу в цифровий робочий простір. Серія доступна в моделях з діагоналями 24 та 27 дюймів із роздільною здатністю Full HD, а також у 27-дюймовій моделі з QHD-дисплеєм. Монітори створені для щоденного професійного використання, спрощуючи налаштування віртуальних зустрічей та підвищуючи продуктивність у будь-якому робочому середовищі.



Завдяки технології Windows Hello користувачі можуть безпечно входити в систему за лічені секунди. Серія VG41V має вбудовану вебкамеру з роздільною здатністю 5 Мп, регульованим кутом нахилу та захисною шторкою для забезпечення конфіденційності, коли камера не використовується.



Крім того, спеціальні фізичні клавіші швидкого доступу, розташовані у правому нижньому куті монітора, дозволяють керувати гучністю та мікрофоном, забезпечуючи комфортну й безперервну комунікацію.





Серія VG41V пропонує різні варіанти роздільної здатності для різних професійних потреб: Full HD (1920x1080) для повсякденної роботи та QHD (2560x1440) для розширеного робочого простору й багатозадачності.



Монітори підтримують програмне забезпечення ViewSonic vDisplay Manager і vSplit для зручного налаштування параметрів екранного меню та ефективного керування багатовіконними режимами, що суттєво підвищує продуктивність.



Серед варіантів підключення доступні порт USB-C для передачі відео, аудіо й даних, а також HDMI, DisplayPort та три порти USB 3.2, що забезпечують просту інтеграцію в будь-яке офісне чи домашнє середовище.





Монітори VG41V оснащені розширеними ергономічними функціями, включаючи регулювання за висотою, нахилом, поворотом і обертанням. Компактна підставка й сучасний дизайн сприяють ефективному використанню робочого простору.



Для додаткового комфорту монітори серії VG41V мають частоту оновлення 120 Гц для плавного зображення та зменшення втоми, а також технологію Eye ProTech+ зі зниженим випромінюванням синього світла й відсутністю мерехтіння для більш комфортної роботи протягом дня.





Відповідно до своїх зобов’язань щодо сталого розвитку, ViewSonic виготовляє упаковку серії VG41V з перероблюваних матеріалів, сертифікованих FSC. Всі моделі серії мають сертифікати EPEAT та ENERGY STAR, що підтверджують стандарти енергоефективності й екологічності.



Монітори серії VG41V стануть доступні з червня 2025 року на окремих ринках Азії та Північної Америки, а згодом і в Європі. Доступність, характеристики та ціни можуть відрізнятися залежно від регіону.

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