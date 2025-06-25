Бездротовий датчик без батареї забезпечує роботу Ambient IoT

25 июня 2025 г., 14:25

0

Tweet

Компанія Energous випустила e-Sense tag, бездротовий датчик без батарей, який не потребує обслуговування і призначений для моніторингу місцеположення та температури в роздрібній торгівлі, ланцюгах постачання і логістиці.



З випуском бездротового датчика e-Sense компанія Energous тепер пропонує повну платформу Ambient IoT, яка містить бездротові датчики без батарей, радіочастотні передавачі енергії та хмарне програмне забезпечення для моніторингу. Ця інтегрована система забезпечує безперервну видимість в режимі реального часу по всьому ланцюжку постачання, усуваючи необхідність в батареях, ручному обслуговуванні або традиційній дротовій інфраструктурі.



Датчик e-Sense працює користуючись енергією, що отримується від бездротової енергетичної мережі Energous. Він має компактний формфактор 4×5 см, повністю герметичний і водонепроникний, а також розроблений для повторного використання в умовах великих обсягів і складних операцій.



Бездротовий датчик постійно передає дані про температуру і місцеположення на хмарну платформу Energous та оптимізований для застосування в роздрібній торгівлі, транспортуванні та холодильній мережі. Він сумісний виключно з передавачами Energous PowerBridge і забезпечує економію коштів в порівнянні з традиційними альтернативами, що працюють від батарей.



«Додавання e-Sense в наш портфель продуктів позиціює Energous як повнофункціонального постачальника бездротових сенсорних і інфраструктурних рішень для відстеження взаємопов'язаних пристроїв в екосистемі IoT», — сказала Меллорі Бурак (Mallorie Burak), генеральний директор і фінансовий директор Energous. «Цей тег усуває як навантаження на обслуговування, так і вплив батарей на навколишнє середовище, забезпечуючи при цьому сенсорні та комунікаційні можливості корпоративного рівня у великих масштабах, що дозволяє підприємствам впроваджувати інтелектуальні технології в продукти, піддони та упаковки у своїх ланцюжках постачання у великих масштабах».



Дані з бездротового датчика e-Sense передаються в e-Compass, безпечну хмарну платформу компанії для аналізу активів. Платформа пропонує моніторинг в реальному часі, управління пристроями, зонування, звітність і підтримку аналізу історичних даних. Побудована на AWS IoT Core, e-Compass підтримує розгортання в підприємствах за допомогою інструментів для забезпечення відповідності нормативним вимогам, оптимізації процесів і прийняття рішень на основі умов навколишнього середовища в реальному часі.



Бездротовий датчик e-Sense реалізує бачення компанії щодо наскрізного Ambient IoT. Разом з передавачами Energous і хмарним програмним забезпеченням e-Compass він формує системну архітектуру, яка забезпечує постійну видимість, енергетичну автономність і операційну ефективність у великих розподілених ланцюжках постачання.



«Ambient IoT змінює те, як фізичний світ з'єднується», — підсумувала Меллорі Бурак. «Запуск e-Sense завершує нашу комплексну систему, об'єднуючи бездротову енергію, інтелектуальне зондування і хмарну видимість в єдину масштабовану платформу. Це відображає наше постійне прагнення надавати бездротову інфраструктуру без батарей, необхідну для підтримки видимості ланцюжка постачання в реальному часі, яка перетворює галузі».

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD