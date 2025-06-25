ROG Elite Rewards – понад 25000 учасників в Україні

25 июня 2025 г., 16:25

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Бренд Republic of Gamers (ROG) пропонує українським геймерам унікальні можливості в рамках програми ROG Elite Rewards. У межах цієї програми ROG винагороджує своїх найвідданіших шанувальників, надаючи їм можливість отримати фірмові геймерські аксесуари, коди для ігор, ексклюзивний цифровий контент та багато іншого. З початку цього року програма стала доступною в Україні, і за даними ASUS, вже понад 25 тисяч користувачів є її активними учасниками.



Програма ROG Elite Rewards стрімко набирає популярності серед українських геймерів, про що свідчить статистика: з березня по травень до неї приєдналося понад 4,6 тисячі нових користувачів, а понад двісті щасливчиків вже отримали фірмові подарунки.



Процес отримання винагород у ROG Elite Rewards надзвичайно простий. Користувачі починають із реєстрації у програмі, використовуючи наявний або створюючи новий обліковий запис ASUS. Далі вони активно заробляють бали, виконуючи різноманітні завдання, і обмінюють їх на бажані призи. ROG регулярно пропонує учасникам програми нові опитування, акції в соціальних мережах та інші способи заробити бали, не виходячи з дому та не витрачаючи жодної копійки. Крім того, на YouTube- і Twitch-каналах ROG відбуваються трансляції ігор, обговорюються останні новини, пропонуються корисні інструкції та багато іншого. Під час цих трансляцій глядачі можуть отримувати спеціальні коди, що дозволяють заробити ще більше балів програми. Асортимент винагород постійно оновлюється, пропонуючи подарункові сертифікати, ексклюзивні віртуальні шпалери, стильний одяг із символікою ROG, окремі товари ROG і навіть найпопулярніші комп’ютерні ігри.



Найвідданіші шанувальники ROG заслуговують на особливу увагу, тому програма ROG Elite Rewards має декілька рівнів, щоб відзначити найбільш активних користувачів. Рівень Explorer – це початковий етап, де можна отримати такі нагороди, як ігри та ексклюзивний цифровий контент. Рівень Professional відкриває доступ до ще більшої кількості винагород, розширюючи вибір бажаного подарунка. Рівень Elite об'єднує всі переваги рівнів Explorer і Professional, а також додає спеціальний знак Elite Tier в акаунті програми. На вершині піраміди знаходиться рівень Super Elite, доступний лише за запрошенням. Цей рівень містить всі переваги інших рівнів і дає право на участь в ексклюзивних розіграшах, де користувачі мають шанс виграти найцінніші призи, які тільки може запропонувати програма ROG Elite Rewards.



Важливо зазначити, що учасниками програми можуть бути лише повнолітні фізичні особи, власники пристроїв ROG, які мають обліковий запис ASUS, активували обліковий запис програми ROG Elite Rewards і погодилися з Правилами та умовами цієї програми.

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