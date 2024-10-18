Відновлення втомленого Mac mini

18 октября 2024 г., 17:25

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Сто років живи – сто років вчись! Є в мене mac mini, модель 2020 року, з M1, початкового рівня. Машинка, чесно кажучи, не дуже везуча – буквально за місяць після купівлі доволі близько від будинку вдарила блискавка і якось вибірково постраждали пристрої, зокрема й mini – перестав працювати Ethernet-порт. Втім, при цьому сильно постраждав світч, в який машина була включена, так що це вторинний ефект.

Проте машинка пропрацювала кілька років, але що далі, то більше вилазили якісь ефекти – губився завантажувальний диск, перезавантаження приводило до танців із бубном, щоб воно все ж таки завантажилося. У підсумку, коли я вже переїхав на Mac Studio як основний, mini полегшено зітхнула і взагалі перестала вмикатися. Ви, до речі, знали, що, коли пристрій Apple категорично не може завантажитися, його світлодіод (якщо він, звісно, є) починає помаранчевим кольором блимати SOS?

Я довгий час не чіпав цей комп'ютер. Чесно кажучи, вирішив, що він більше не заведеться. Але так вийшло, що мені дуже потрібен комп'ютер у студії й, після регулярного використання MacBook Pro, ідея завести щось інше подобалася все більше. MacBook Pro у мене досить старий – ще на Intel, причому на i9. Тому він, з одного боку, потужний, але з іншого – моментально нагрівається і починає шуміти вентиляторами. А це, зрештою, студія і збільшувати рівень фонового шуму не годиться.

Загалом, я навіть придивлявся до покупки нового mini. Але просто зараз купувати його начебто мало сенсу – скоро анонси нових моделей. Та й не дуже дешева покупка виходить, якщо орієнтуватися не на найслабшу модель. Тому вирішив усе ж таки спробувати завести наявну машинку.

І виявилося дивовижне. До речі, дивно, що я раніше не натикався на цю інформацію. Виявляється, Mac на основі Apple Silicon мають прошивку, яку можна спробувати полагодити. Для цього Mac можна ввести в DFU (Device Firmware Update), після чого напряму під'єднати до іншого Mac – і друга машина зрозуміє і запропонує два варіанти – Revive і Restore.

Revive – це саме полагодити прошивку і залити нову операційну систему, а Restore – повністю очистити машину, прошити firmware і поставити нову операційну систему.

Загалом, втрачати нічого, тому я спробував. Перша опція завантажила 15 ГБ софту, все це було розгорнуто на mini, але не дуже допомогло. Тоді я згадав, що, взагалі-то, я вже стирав усе з mini, тож зберігати нічого, і спробував повний Restore. І в підсумку, через кілька десятків хвилин я отримав повністю робочий mac mini зі встановленою Mac OS Sequoia.

Я здивований, якщо не сказати більше. Чесно кажучи, я вважав, що комп'ютер просто фізично зламався і врятувати його, не розкриваючи та не перепаюючи щось, нереально. А, виявилося, що його можна просто під'єднати до іншого комп'ютера і все полагодиться. Ще й заощадити таким чином кілька сотень доларів, як мінімум.

Відновлення втомленого Mac mini

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