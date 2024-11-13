Viber пропонує бізнесу нові рішення для безпечної верифікації клієнтів

13 ноября 2024 г., 15:35

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Rakuten Viber, популярний в Україні месенджер, в тому числі для спілкування з бізнесами, представив нові рішення для безпечної комунікації на платформі. Серед оновлень – повідомлення для верифікації та SecurePlus – які вже доступні для бізнесів по всьому світу.

Повідомлення для верифікації дозволяють легко автентифікувати клієнтів за допомогою одноразового пароля (OTP). Коли користувач отримує таке повідомлення, він може в один клік скопіювати PIN-код за допомогою кнопки в чаті або безпосередньо у push-сповіщенні, без необхідності відкривати Viber. Зручний дизайн повідомлення робить процес автентифікації швидшим і простішим.

Повідомлення SecurePlus дозволяє перевірити номер одержувача на підозрілу активність у режимі реального часу. Таким чином, компанії можуть додатково захистити повідомлення з приватною та конфіденційною інформацією, наприклад, дані транзакцій і банківські виписки. Спочатку це рішення було розроблене Rakuten Viber для Євробанку, одного з найбільших європейських банків. Тепер воно доступне для всіх компаній, які оперують чутливими даними.

Слід зазначити, що у травні Rakuten Viber пройшов міжнародну безпекову сертифікацію SOC 2 Type II – незалежний аудит, що підтвердив надійність захисту даних у застосунку.

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