Штучний інтелект у маркетингу: Підсумки дискусії на SMB Knowledge Transfer 

13 ноября 2024 г., 15:28

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В Києві відбувся захід SMB Knowledge Transfer від Асоціації «IT Ukraine» , присвячений сучасним тенденціям у маркетингу та медіааналітиці, зокрема впливу штучного інтелекту на ці сфери. Програма заходу включала дві панельні дискусії у форматі батлів та презентацію кейс-стаді.

У першій панельній дискусії «Основні складові маркетингу, які принесуть ліди замість лайків у соцмережах» експерти обговорювали ефективні маркетингові стратегії, спрямовані на підвищення конверсії та прибутковості бізнесу. Модератором виступив Андрій Миронюк, засновник Myroniuk Consulting, а спікерами були Олександр Лапко, CEO RozetkaPay, та Мар'ян Хомин, начальник Департаменту маркетингу UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Друга панельна дискусія, «Майбутнє медіааналітики: як AI трансформує обробку даних», була присвячена ролі штучного інтелекту в аналізі даних соціальних медіа та його вплив на маркетингові стратегії. Її спікерами стали Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech, та Катерина Ляшенко, Head of Marketing Research в Havas Media Ukraine. Модерувала розмову Катерина Гордієнко, VP of Customer Success в YouScan.

В ході «батлу» учасники розглянули ключові переваги та ризики використання AI для аналізу даних соціальних медіа, а також обговорили, чому варто інвестувати в AI у маркетингу. Особливу увагу приділили тому, як AI на основі даних медіамоніторингу може виявляти тенденції та передбачати зміни в поведінці споживачів для отримання конкурентних переваг. Артем Скрипник зазначив: «Штучний інтелект відкриває перед маркетологами нові горизонти для глибшого розуміння аудиторії та швидшого реагування на зміни ринку. Впровадження AI у медіааналітику дозволяє не лише оптимізувати процеси, але й створювати більш персоналізовані та ефективні стратегії взаємодії з клієнтами».

У підсумку дискусії учасники погодились, що впровадження АІ може стати «гейм-ченджером» для бізнесу, однак воно пов’язане зі значними інвестиціями в розвиток та підтримку, а тому вимагає зваженого підходу до планування та поступового впровадження. «Штучний інтелект — це гра в довгу», — підкреслив СЕО FAVBET Tech.

Захід завершився презентацією кейс-стаді від Марії Миронюк, стратегині та креативної директорки Myroniuk Consulting, яка розповіла про п'ять критичних помилок у комунікації, за які бізнес переплачує гроші, та поділилася практичними порадами щодо їх уникнення.

Наступний випуск SMB Knowledge Transfer пройде 20 листопада у розширеному форматі. Темами події будуть «Еволюція продажів: сучасні виклики для СЕО» та «Захоплення нових ринків: стратегії та підходи». Фото: Асоціація «IT Ukraine»

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