«Хуавей Україна» нагородила переможців Student Tech Challenge 2024

13 ноября 2024 г., 16:35

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Компанія «Хуавей Україна» 8 листопада провела церемонію нагородження переможців першого всеукраїнського конкурсу Student Tech Challenge 2024, що тривав три тижні за участю студентів десяти провідних технічних ВНЗ країни. Метою змагань є розвиток та впровадження інновацій у галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій. Найкращі учасники Student Tech Challenge 2024 отримають унікальну можливість стажування в «Хуавей Україна».



У Student Tech Challenge 2024 взяли участь 32 команди, що об'єднали понад 100 студентів з університетів Києва, Харкова, Запоріжжя, Сум, Одеси, Дніпра та інших міст. Це молодь, яка навчається на спеціальностях, пов'язаних із радіоелектронікою, комп'ютерними мережами, радіотехнікою тощо. Переможницею в категорії «Інженерія транспортних мереж» стала команда ДУІКТ «Team NetSec» у складі Віталія Семенюка, Андрія Грицуняка, Єгора Трофімова та Максима Селіверстова. У категорії «Проєктного менеджменту» перемогла команда Київського авіаційного інституту «Nexus» — Ілля Войтюк і Алла Пінчук. Найкращими у категорії «Телекомунікації» стали Вікторія Милославська, Степан Магась, Артем Манько, Микола Бурик, Олександр Кононенко з команди ДУІКТ «Always Connected». Перемогу в категорії «Термоменеджмент» святкувала команда Київської політехніки «FlowDynamics IPT»: Євгеній Мітько, Віктор Іванов, Михайло Смойликов і Яна Калісецька. Також кожен учасник конкурсу отримав сертифікат про участь у заході, що підтверджує його технічні навички.



«Huawei радо підтримує та заохочує розвиток наступного покоління технологічних лідерів, і цей конкурс ще раз продемонстрував величезний потенціал українських студентів. Наша зосередженість на талановитій молоді має особливе значення в Україні, де технології та освіта відіграють вирішальну роль у зміцненні стійкості країни та стимулюванні її розвитку у складні часи. Інвестуючи в освіту, Huawei допомагає майбутнім фахівцям здобувати цінні технічні навички, які сприятимуть їхньому подальшому працевлаштуванню», — зазначив Тоні Джин, виконавчий віцепрезидент Європейського регіону Huawei, президент зі зв’язків із громадськістю та комунікацій у Європі.



Учасники Student Tech Challenge 2024 попрацювали під керівництвом досвідчених експертів телеком-індустрії, отримали цінні знання та практичні навички командної роботи й планування, які надалі стануть вагомим бонусом у їхніх резюме. На етапі пітчингів, 4-5 листопада, команди представили власні креативні рішення з реалізації інноваційних проєктів. Завдання до кожного етапу розробляли провідні технічні спеціалісти Huawei на основі реальних даних. За результатами фінальних виступів члени журі визначили по три переможці у кожній категорії, беручи до уваги такі критерії оцінювання: практичність представлених рішень, відповідність документації, залученість кожного учасника у проєкт, творчий підхід, а також презентацію та відповіді на запитання тощо.

«Щиро дякуємо усім, хто долучився до Student Tech Challenge 2024: нашим партнерам, менторам, членам журі й, звісно, студентам. Спільними зусиллями ми створили платформу, де талановита молодь може розвиватися, співпрацювати та впроваджувати інновації для розв'язання нагальних питань повсякдення. Україна розширює свою цифрову трансформацію. А Huawei продовжує надавати доступ до передових технологій у сферах 5G, штучного інтелекту та кібербезпеки, допомагаючи студентам брати активну участь у розбудові цифрової інфраструктури України. Усе це дозволяє країні залишатися конкурентоспроможною в глобальному технологічному середовищі та підвищує її цифрову незалежність», — підкреслив Тоні Цао, генеральний директор «Хуавей Україна».

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