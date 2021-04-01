Vertiv и Green Mountain повысили устойчивость дата-центров

1 апреля 2021 г., 16:25

0

Tweet

Компания Vertiv и норвежский поставщик услуг колокации Green Mountain внедрили технологии, позволяющие еще больше повысить эффективность и устойчивость центров обработки данных.

Центр обработки данных (ЦОД) DC1-Stavanger, размещенный на бывшем объекте НАТО, за счет своего уникального расположения внутри горы обеспечивает большое преимущество с точки зрения использования возобновляемых источников энергии и минимизации охлаждающего оборудования. Поэтому ЦОД работает практически с нулевыми выбросами CO 2 .

Однако, как и всем центрам обработки данных, ему требуются источники бесперебойного питания (ИБП) и система управления температурным режимом для поддержания оптимального времени безотказной работы.

«Перед нами стоит задача по обеспечению экологичности нашей работы. Это крайне важно при строительстве новых дата-центров и интеграции в них новых функций, — заявил Александр де Флон Реннинг, менеджер по проектированию и продуктам Green Mountain. — Любой клиент может увидеть, откуда мы получаем энергию. В этом наше ключевое отличие от конкурентов».

Джордано Альбертацци, президент компании Vertiv в регионе ЕМЕА, отметил: «Договор о климатически нейтральных дата-центрах», подписанный крупными европейскими операторами облачных технологий и ЦОД, направлен на снижение воздействия на окружающую среду со стороны участников соглашения. Для эффективного перехода к устойчивому цифровому будущему потребуется развернуть новые и современные ЦОДы, а также модернизировать существующие площадки для использования наиболее эффективных технологий. Vertiv гордится своим вкладом в экологическое развитие всего мира".

Отмечается, что Green Mountain выбрала высокоэффективные блоки водяного охлаждения Vertiv Liebert PCW с общей мощностью 5 МВт. Среди особенностей их конструкции — оптимизированная аэродинамика всех внутренних компонентов. Помимо этого, Green Mountain использовала ИБП от Vertiv для реализации другого проекта. Например, ИБП Liebert EXL S1 с литий-ионным аккумулятором, что является альтернативой традиционным аккумуляторным системам VRLA и повышает срок службы.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!