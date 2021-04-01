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Портативные SSD BIWIN HP P700 обеспечивают скорость до 1000 МБ/с

1 апреля 2021 г., 16:55

Портативные SSD BIWIN HP P700 обеспечивают скорость до 1000 МБ/с

Компания BIWIN анонсировала потребительские портативные SSD HP P700, для которых заявлена максимальная скорость последовательного чтения/записи до 1000 МБ/с. Тогда как в режиме случайного доступа производительность чтения/записи составляет 75000 / 70000 IOPS.

В серию вошли модели с емкостью 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Они оснащены интерфейсом USB Type-C (USB3.1 Gen2). Отмечается, что срок наработки на отказ этих устройств (MTBF) составляет 2.000.000 ч.

Среди особенностей этой серии — система хранения кабелей внутри SSD под магнитной крышкой. Габариты устройства 92,0×65,0×9,2 мм (92,0×65,0×20,8 мм вместе с чехлом).

Новинки доступны в вариантах дизайна черного, синего и красного цветов.

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