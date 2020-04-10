Рынок storage-систем EMEA пошел вниз

10 апреля 2020 г., 17:05

Объем выручки рынка внешних систем хранения данных региона EMEA по итогам финальной четверти 2019 г. сократился на 5,4% и 2,5% в долларовом эквиваленте и в евро соответственно. В целом за 2019 г., по оценкам IDC, рынок просел на3% в долларах, однако вырос на 3,1% в евро. Для сравнения, в годом ранее позитивная динамика в долларах и евро достигла 16% и 11,5% соответственно.

В 2019 г. доля решений, полностью построенных на флэш-памяти (AFA), превысила 40%. В последний квартал за решениями AFA оказалось 44% рынка, тем самым впервые был превышен результат гибридных систем. За последними осталось 37% локального рынка.

Страны CEMA в финальной четверти отчиталась ростом выручки 4,2%, а в целом за год рост достиг 4,7%.

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