Xopero ONE отримав покращене резервне копіювання та розширену підтримку сховищ

3 июня 2022 г., 16:45

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Компанія Eset повідомляє про вихід версії 1.2 рішення для резервного копіювання – Xopero ONE. Серед нових функцій – можливість реплікації, пришвидшене резервне копіювання на рівні файлів, а також підтримка сховищ Wasabi та Backblaze B2.

Варто зазначити, що компанія Xopero входить до Eset Technology Alliance, який створено для забезпечення всебічного захисту даних підприємств.

Нові функції Xopero One для захисту даних підприємства:

Реплікація. Тепер Xopero ONE дає змогу копіювати сховище та зберігати копії в декількох місцях, забезпечуючи безперервність бізнесу. Ви можете копіювати дані з будь-якого сховища в будь-яке інше, наприклад, з хмари в хмару, з хмари в локальне сховище або локально без обмежень; Підтримка сховищ Wasabi та Backblaze B2. У новій версії було реалізовано спеціальні форми для створення сховищ даних Wasabi та Backblaze B2, які можна вибрати безпосередньо зі списку. Налаштування досить просте. Якщо ви раніше додали одне з цих сховищ як сумісне з AWS S3, воно автоматично змінить свій тип, тому вам не потрібно робити жодних додаткових дій; Швидкість резервного копіювання на рівні файлів. Швидкість створення резервних копій великих файлів, які часто редагуються, збільшилась у 30 разів; Процес відновлення образу диска. У версії 1.2 було покращено продуктивність та прискорено процес відновлення копії образу диска у файл у 20 разів; Підтримка MS SQL: новий режим резервного копіювання. Тепер Xopero ONE підтримує новий режим резервного копіювання MS SQL – COPY_ONLY, який дозволяє зберігати узгоджені копії баз даних, коли вони одночасно захищені іншими інструментами; Спрощення моніторингу. Відтепер вам потрібна лише назва електронної пошти, щоб дізнатися, скільки пристроїв, користувачів Microsoft 365 або віртуальних машин було захищено коректно, некоректно або з попередженнями.

Також у новій версії Xopero ONE були покращені й інші функції, зокрема сповіщення для електронної пошти та додавання журналів користувачів для миттєвого відновлення.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист