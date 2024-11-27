Veeam Backup для Microsoft 365 отримала покращені функції безпеки

27 ноября 2024 г., 16:47

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Нова версія рішення Veeam Backup для Microsoft 365 v8 отримала покращені функції безпеки, розширені можливості проксі-сервера та підтримку спільних та приватних каналів Teams, інформує компанія MUK – дистриб’ютор Veeam.

Veeam Backup для Microsoft 365 v8 пропонує три основні покращення: незмінні резервні копії, доступ до консолі на основі ролей та багатофакторну автентифікацію (MFA). Опція незмінності розширена до резервної копії та може зберігатися в різних варіантах хмарного об'єктного сховища, гарантуючи фізичну недоступність та повну незмінність даних. Новий режим управління надає адміністраторам сховищ можливість видаляти незмінні дані за певних обставин. Ці додаткові функції допоможуть гарантувати додаткові рівні безпеки.

Версія v8 також додає новий контроль доступу до консолі на основі ролей. У розділі «Користувачі та групи» з'явиться можливість додавати адміністраторів резервного копіювання в консоль. Veeam Backup для Microsoft 365 v8 додає MFA у консоль та провідники відновлення. Ця функція вимагатиме від користувачів виконання додаткових форм автентифікації для доступу до консолі резервного копіювання та відновлення даних.

Також Veeam Backup для Microsoft 365 v8 пропонує два ключові оновлення – підтримку Linux і Proxy Pools. Нова версія переходить від SQLite для внутрішньої бази даних до PostgreSQL, що створить умови для цих двох удосконалень. Тепер як проксі конфігурації можна використовувати як машини Linux на базі RHEL, так і Ubuntu. Proxy Pools дозволяють групувати проксі для обробки у репозиторії. Це дасть можливість балансувати ресурси для обробки навантаження та регулювання балансування навантаження по всій групі, забезпечуючи підвищену продуктивність резервного копіювання. Додатковою перевагою стане можливість переводити окремі проксі групи в режим обслуговування, не жертвуючи запланованим часом виконання завдань.

На додаток до стандартних каналів Microsoft Teams, що підтримуються, в новій версії реалізована підтримка спільних і приватних каналів. Відновлення буде доступне як з браузера відновлення Microsoft Teams, так і з вебпорталу відновлення. Доступні такі параметри, як відновлення та експорт даних.

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