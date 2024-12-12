Veeam Software оголосила про нову інтеграцію з Palo Alto Networks

12 декабря 2024 г., 13:42

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Нові програми Veeam, інтегровані з платформою Palo Alto Networks Cortex, допомагають організаціям швидше виявляти та реагувати на кібератаки, забезпечуючи стійкість критично важливих для бізнесу даних резервного копіювання, повідомляє MUK. Ця інтеграція задовольняє потребу організацій у комплексному підході до захисту своїх резервних копій даних та проактивному реагуванні на кіберзагрози за допомогою можливостей, пропонованих програмами Veeam та Palo Alto Networks Cortex XSIAM та Cortex XSOAR. Завдяки цій інтеграції компанія Veeam стала першим партнером Palo Alto Networks, який самостійно спроєктував та розробив збирач даних, панелі моніторингу та звіти для Cortex XSIAM.

Veeam та Palo Alto Networks об'єднали технології для централізації, масштабування та автоматизації моніторингу даних та реагування на інциденти. Завдяки інтеграції платформи центру операційної безпеки (SOC) Palo Alto Networks на основі штучного інтелекту з провідними в галузі можливостями відновлення Veeam організації можуть швидше виявляти та реагувати на кібератаки, забезпечуючи стійкість критично важливих для бізнесу даних.

Інтеграція представляє дві нові програми – рішення Veeam, інтегровані з Cortex XSIAM і Cortex XSOAR, що використовують двонапрямне API-з'єднання для моніторингу, виявлення та реагування на інциденти безпеки, що зачіпають критично важливі бізнес-дані та резервні копії даних. Додаток Veeam, інтегрований з Cortex XSIAM, переносить дані із середовищ Veeam Backup & Replication і VeeamONE в Cortex XSIAM, забезпечуючи централізоване подання даних і дій, пов'язаних з безпекою резервного копіювання. Додаток Veeam, інтегрований з Cortex XSOAR, дозволяє виконувати регулярні API-запити до Veeam Backup & Replication та Veeam ONE, відстежуючи значущі події безпеки або оповіщення. Обидві програми включені безплатно для клієнтів Veeam Data Platform Advanced та Premium.

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