Укртелеком відновив доступ до інтернет-послуг

31 марта 2022 г., 8:42

Як повідомляє Укртелеком, вчора спостерігалися перебої з наданням інтернет-послуг для частини абонентів по всій мережі.



На вечір 30 березня доступ до інтернет-послуг відновлено.

Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють, функціонує близько 80% районних вузлів.



Тимчасово відсутні послуги у Мелітополі. В цілому в Запорізькій області працює 70% вузлів.



Послуги надаються в усіх областях, крім Чернігівської, де виникла проблема з електроживленням мережевого обладнання, та Луганської областей.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист