Укртелеком відновив доступ до інтернет-послуг

Як повідомляє Укртелеком, вчора спостерігалися перебої з наданням інтернет-послуг для частини абонентів по всій мережі.
На вечір 30 березня доступ до інтернет-послуг відновлено.
Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють, функціонує близько 80% районних вузлів.
Тимчасово відсутні послуги у Мелітополі. В цілому в Запорізькій області працює 70% вузлів.
Послуги надаються в усіх областях, крім Чернігівської, де виникла проблема з електроживленням мережевого обладнання, та Луганської областей.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
|0