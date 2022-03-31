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Укртелеком відновив доступ до інтернет-послуг

31 марта 2022 г., 8:42

Як повідомляє Укртелеком, вчора спостерігалися перебої з наданням інтернет-послуг для частини абонентів по всій мережі.

На вечір 30 березня доступ до інтернет-послуг відновлено.
Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють, функціонує  близько 80% районних вузлів.

Тимчасово відсутні послуги у Мелітополі. В цілому в Запорізькій області працює 70% вузлів.

Послуги надаються в усіх областях, крім Чернігівської, де виникла проблема з електроживленням мережевого обладнання, та Луганської областей.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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