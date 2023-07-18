Європейський ринок мережевого обладнання ще буде активно зростати

18 июля 2023 г., 14:35

0

Tweet

Згідно з нещодавно опублікованими даними IDC в EMEA мережевий ринок зріс на 32,6% у першому кварталі 2023 року після надзвичайно сильних результатів минулого року.

Після другої половини 2022 року, коли заміна застарілого обладнання принесла безпрецедентно високі результати по доходах, очікувалося, що в першому кварталі цього року квартальні темпи зростання доходів значно сповільняться.

В рамках загального ринку, WLAN і комутація Ethernet за межами центрів обробки даних в сукупності складають більшу частину ринкової вартості. У І кв. 2023 року ці два сегменти продемонстрували зростання на 47,3% і 45,2% відповідно. Хоча зростання цін сприяло збільшенню ринкової вартості, ці технології також продемонстрували дуже потужне зростання з точки зору поставок.

З технологічної точки зору, вищезгадані провідні ринки зумовлені високим попитом на продукти Wi-Fi 6/6E і відповідною модернізацією систем доступу та комутації в кампусах. В цілому, всі мережеві технології, представлені в діаграмі, такі як комутатори Ethernet для центрів обробки даних і поза ними, бездротові локальні мережі і маршрутизатори, сприяють зусиллям з цифрової трансформації організацій, що здійснюються європейськими організаціями.

Цифрова трансформація підприємств прискорилася під час і після пандемії COVID-19, але, навпаки, її гальмували пов’язані з нею проблеми з ланцюжком поставок.

Комунікація з провідними постачальниками ринку свідчить про значне скорочення термінів доставки мережевого обладнання для підприємств, в той час, як організаціям знадобиться деякий час, щоб «переварити» нещодавно впроваджені мережеві оновлення.

Згідно з останніми дослідженнями IDC щодо інвестиційних настроїв європейських організацій у 2023 році, більшість очікує рецесію невизначеної інтенсивності, що, ймовірно, змусить їх бути обережними з точки зору витрат протягом решти року. «Оскільки відставання на ринку комутаторів Ethernet для використання за межами центрів обробки даних майже зникло в першому кварталі, ми прогнозуємо, що загальні витрати європейського ринку корпоративних мереж будуть значно нижчими, ніж у 2022 році та першому кварталі цього року, і становитимуть близько 3,5% протягом решти кварталів», - заявив Пітер Косінар (Peter Kosinar), керівник програми «Європейські рішення для мережевої інфраструктури» в IDC.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys