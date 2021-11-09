Биткоин и эфир достигли исторического максимума

9 ноября 2021 г., 12:40

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Цена биткоина в какой-то момент поднялась выше 68 000 долларов, что превзошло предыдущий рекорд, установленный в конце октября, в то время как эфир, собственный токен блокчейн-системы Ethereum, впервые в истории превысил 4800 долларов.



Причем рост не ограничился только двумя наиболее популярными криптовалютами. Так называемые «убийцы эфира» Solana и Cardano выросли на 23% и 9% соответственно за последние семь дней.



ETF ProShares Bitcoin Strategy, запущенный в октябре и отслеживающий фьючерсные контракты на биткоины, привязанные к будущей цене криптовалюты, в понедельник вырос более чем на 8%.



Хотя сложно связать краткосрочные движения цен с каким-либо конкретным событием - а графики цен на криптовалюты часто изобилуют волатильностью - некоторые аналитики считают, что и биткоин, и эфир продолжат тенденцию к росту в ближайшие недели.



В комментарии, Миккель Морч (Mikkel Morch), исполнительный директор крипто-хедж-фонда ARK36, сказал, что цена биткоина в размере 70 000 долларов теперь «кажется неизбежной».



А JPMorgan недавно удвоил свой прогноз, что биткойн в конечном итоге достигнет 146000 долларов с краткосрочным целевым курсом в 73000 долларов на этот год.



На следующей неделе биткоин представит самое большое обновление программного обеспечения известного как Taproot. Оно должно усилить конфиденциальность и эффективность транзакций и, что более важно, должно раскрыть потенциал смарт-контрактов.



Как сообщает CoinDesk, биткойн воспринимается многими инвесторами как средство сбережения, такое как золото, что делает криптовалюту очень востребованной из-за опасений по поводу роста инфляции. Между тем, данные о блокчейне от Glassnode показывают, что количество уникальных кошельков с балансом более нуля биткоинов вернулось почти к 39 миллионам, т. е. было близко к рекордному максимуму в 38,7 миллиона в мае.



Также Glassnode отметила в своем еженедельном отчете в понедельник, что остатки биткоинов на биржах продолжают падать, в то время как хешрейт майнинга биткоинов, может вернуться к новым рекордным значениям раньше., после того, как в июле он резко упал из-за ограничений Китая по добыче криптовалют.



Между тем, эфир находится на подъеме с тех пор, как было проведено обновление сети, под кодовым названием Altair, в конце октября. По мнению наблюдателей это стало решающим шагом на пути к внедрению Ethereum 2.0 или Eth2, работа над которым ведется уже много лет. В Ethereum 2.0 будет происходить переключение сети с энергоемкой системы майнинга «доказательство работы», где майнеры решают сложные математические уравнения для создания новых монет, на «доказательство доли владения», при которой пользователям просто необходимо использовать свои существующие кеш эфира как средство проверки транзакций и создания новых токенов.



Согласно данным CoinMarketCap, на момент публикации общая рыночная капитализация криптовалют достигла около 3 триллионов долларов.

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