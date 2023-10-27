Micron оголосила про випуск зразків пам'яті LPDDR5X зі швидкістю 9,6 Гбіт/с

27 октября 2023 г., 18:35

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Компанія Micron Technology оголосила про початок постачання серійних зразків пам'яті LPDDR5X з низьким енергоспоживанням і подвійною швидкістю передавання даних - єдиної в галузі пам'яті, оптимізованої для мобільних пристроїв, що випускається за фірмовою технологією 1β, - для використання в новітній флагманській мобільній платформі Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm Technologies. Пам'ять Micron LPDDR5X, що працює на найвищій у світі швидкості 9,6 Гбіт/с, забезпечує мобільній екосистемі високу продуктивність, необхідну для реалізації генеративного штучного інтелекту (AI) на кордоні. Завдяки провідному в галузі технологічному вузлу 1β, мікросхема LPDDR5X також забезпечує розширені можливості енергоощадження для мобільних користувачів.



«Генеративний штучний інтелект здатний забезпечити безпрецедентну продуктивність, простоту використання та персоналізацію для користувачів смартфонів завдяки використанню можливостей великих мовних моделей у флагманських мобільних телефонах», - каже Марк Монтьє, корпоративний віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Micron з мобільного бізнесу. «1β LPDDR5X у поєднанні з оптимізованою для роботи зі штучним інтелектом мобільною платформою Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm Technologies забезпечує виробникам смартфонів продуктивність та енергоефективність нового покоління, необхідні для впровадження революційних технологій штучного інтелекту на кордоні».



Зазначається, що LPDDR5X від Micron - найшвидша в галузі мобільна пам'ять зі швидкістю до 9,6 Гбіт/с - забезпечує на понад 12% вищу пікову пропускну спроможність, як порівняти з попереднім поколінням, що дуже важливо для реалізації штучного інтелекту на кордоні. Snapdragon 8 Gen 3 дає змогу запускати потужні генеративні моделі AI локально на флагманських смартфонах, відкриваючи нове покоління застосунків і можливостей на базі AI. Можливість використання штучного інтелекту на пристрої додатково підвищує ефективність мережі, знижує енергоспоживання і витрати на дорожчі хмарні рішення, що вимагають передачі даних на віддалені сервери та назад.



«На сьогодні потужні генеративні AI в основному виконуються в хмарі, але наш новий Snapdragon 8 Gen 3 дає змогу реалізувати революційні сценарії використання генеративного AI на кінчиках пальців користувачів, даючи змогу запускати на пристрої великі мовні моделі та великі моделі зору», - сказав Зіад Асгар, старший віцепрезидент з управління продуктами Qualcomm Technologies. «Наша співпраця з Micron щодо об'єднання найшвидшої в галузі мобільної пам'яті LPDDR5X категорії 1β з нашою новітньою мобільною платформою Snapdragon відкриває новий світ ультраперсоналізованих можливостей штучного інтелекту для користувачів смартфонів».



Побудована на провідному в галузі технологічному вузлі 1β Micron, що має найпередовіші в галузі можливості енергоощадження, як-от поліпшені технології динамічної зміни напруги та масштабування частоти ядра, пам'ять LPDDR5X забезпечує підвищення енергоспоживання майже на 30% і гнучкість у забезпеченні індивідуальної потужності та продуктивності залежно від робочого навантаження. Така економія енергії особливо важлива для енергомістких застосунків зі штучним інтелектом, даючи змогу користувачам скористатися перевагами генеративного штучного інтелекту за тривалого часу автономної роботи.



LPDDR5X, пропонована в місткостях до 16 ГБ, що забезпечує найвищу в галузі продуктивність і найнижче енергоспоживання, забезпечує підтримку штучного інтелекту на пристрої, прискорюючи можливості генеративного AI на кордоні.

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