Дохід «Укртелеком» за три квартали склав 3,8 млрд грн.

27 октября 2023 г., 15:35

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За результатами роботи протягом 9 місяців оператор фіксованого зв’язку «Укртелеком» отримав загальний дохід у розмірі понад 3,8 млрд грн. Показник EBITDA компанії склав понад 1 млрд грн, а EBITDA margin становив 28%.

Телекомоператор продовжує розбудову оптичної інфраструктури. Цього року вже прокладено майже 4 тис. кілометрів волоконно-оптичних ліній. До швидкісного оптичного інтернету підключаються нові користувачі як від бізнесу, так і серед фізичних осіб. Зокрема за 9 місяців цього року до оптики під'єднано понад 120 медичних та близько 140 освітніх закладів.

У процесі модернізації технологічної інфраструктури вивільняється майно, яке вже не використовується при наданні телекомунікаційних послуг. Компанія ефективно розпоряджається таким майном. Доходи за три квартали цього року від комерційної оренди склали понад 350 млн грн.

З початку повномасштабного російського вторгнення «Укртелеком» у тимчасово окупованих населених пунктах втратив контроль над об’єктами нерухомості. Також ворог знищив, зруйнував та пошкодив близько 250 будівель, багато обладнання та іншої інфраструктури. За попередніми підрахунками балансові втрати становлять близько 700 млн грн.

Для забезпечення послуг абонентам ремонтно-відновлювальні бригади працюють щодня і всюди, де мають таку можливість, усуваючи наслідки аварій, спричинених ворожими обстрілами. Роботи тривають і у прифронтових містах і селах, а також у звільнених від окупантів населених пунктах. Інтернет-послуги від «Укртелекому» надаються у майже 90% населених пунктів України, що покриті мережею оператора станом на початок повномасштабного російського вторгнення.

Компанія продовжує допомагати ЗСУ. На потреби захисників спрямовано вже близько 70 млн грн. Захищають українську землю у лавах ЗСУ майже 400 співробітників компанії.

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