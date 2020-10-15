В странах EMEA рынок решений для умного дома ощутимо просел

15 октября 2020 г., 10:25

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Как полагают в IDC, по итогам второго квартала 2020 г. рынок решений для умного дома сократился в регионе EMEA на 7,2% «YoY». С апреля по июнь потребители освоили не более 20 287 млн устройств.

Практически все продуктовые категории ушли вниз относительно прошлого года. Одна из крупнейших — объединяющая Смарт ТВ — существенно сократилась вследствие переноса крупных спортивных мероприятий на 2021 г.

Спрос в Центральной и Восточной Европе просел на 19,5%. Помимо упомянутого снижения интереса к Смарт ТВ, негативное влияние оказывала нехватка дисплеев на глобальном рынке и связанные с этим проблемы в цепочках поставок.

Тем не менее, при прогнозируемом за период с 2020 по 2024 г. среднегодовом росте в размере 16,19%, по итогам 2024 г. на локальный рынок будет поставлено не менее 200 млн продуктов концепции умного дома. В ближайшие кварталы ожидается восстановление рынка, связываемое с запуском в продажу новых продуктов от Google и Amazon, в том числе Chromecast с новой ОС. Заметно подстегнут спрос ожидаемые вскоре Черная Пятница и октябрьские Amazon Prime Days.

Сократившись на 12,1% , категория продуктов для видеоразвлечений опустилась ниже отметки в 11 млн устройств. В отличие от Смарт ТВ, цифровые медаиадаптеры сумели сохранить рост до старта выхода новых поколений. Сегмент умных колонок вырос на 8,9% «YoY» приблизившись к отметке в 4,5 млн устройств. Под общим контролем ведущих брендов сегмента — Amazon и Google — находится свыше 90% поставок. Общее количество отгруженных решений для домашней безопасности, умного освещения и регулировки температуры упало на 13,7% «YoY», до 3,9 млн шт.

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