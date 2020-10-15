Nokia переведет свою инфраструктуру в облако Google Cloud

15 октября 2020 г., 9:35

0

Tweet

Компания Nokia и Google Cloud сообщили о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого в частности будет проведено преобразование цифровой инфраструктуры Nokia.



В рамках намеченного пятилетнего плана Nokia перенесет свою локальную ИТ-инфраструктуру в Google Cloud — речь идет о центрах обработки данных и серверах по всему миру, а также различных программных приложениях там работающих.



Как отмечается, объявленная сделка отражает важный операционный сдвиг Nokia в рамках намеченной ИТ-стратегии, ориентированной на облачные технологии, и активные усилия компании по укреплению и трансформации своих цифровых операций во всем мире. Все это делается с целью расширения возможностей сотрудничества и инноваций среди сотрудников Nokia, а также для повышения качества обслуживания клиентов.



Ожидается, что достигнутое соглашение с Google Cloud со временем приведет к значительному повышению операционной эффективности и экономии в том числе и за счет списания с баланса недвижимости, занимаемой имеющейся сейчас инфраструктурой, снижения потребления энергии оборудованием и потребностей в регулярных апгрейдах аппаратных платформ.



В рамках сделки, условия которой не разглашаются, Nokia будет использовать набор платформ Google Cloud и профессиональных услуг провайдера. Компании работали вместе на протяжении последних нескольких месяцев над разработкой гибко настраиваемого подхода к миграции, который позволит Nokia быстро свернуть свои ИТ-центры обработки данных, минимизируя влияние на бизнес и закладывая прочную основу для развития в будущем. Google Cloud предоставит специалистов по необходимым решениям и инженеров для обеспечения стабильной миграции в облако.



Обширный портфель решений Google Cloud для вычислений, сетей и хранения данных «инфраструктура как услуга» обеспечивает необходимую гибкость, быстрое развитие и доступность. Как подчеркивается, эти возможности ускорят оптимизацию затрат, эффективность и надежность работы Nokia.



Инфраструктура и приложения Nokia будут работать в общедоступном облаке или в модели Software-as-a-Service. Процесс миграции уже начался и, как ожидается, продлится от 18 до 24 месяцев.



«Для меня большая честь работать с Nokia, в рамках обеспечения модернизации ее инфраструктуры и переноса в Google Cloud. Мы с нетерпением ждем возможности использования наших ведущих сетевых технологий, решений анализа данных, искусственного интеллекта / машинного обучения и других технологий, которые позволят Nokia реализовать стратегию «cloud-first» и улучшить обслуживание своих клиентов. Мы рады помочь Nokia модернизировать свою ИТ-инфраструктуру с помощью нашей магистральной сети и нашего подхода к безопасности данных с использованием передовых программно-определяемых сетей. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить полный набор наших возможностей, чтобы помочь Nokia в воплощении намеченных планов», отметил Роб Энслин (Rob Enslin), президент Google Cloud.



«Nokia находится на пути цифровой трансформации, которая коренным образом меняет то, как мы работаем и ведем бизнес. Это очень важно для обеспечения эффективности труда наших сотрудников, а также для повышения удовлетворенности наших клиентов. Мы очень рады, что Google Cloud с ее превосходным инженерным и операционным опытом присоединяется к намеченным преобразованиям в нашей компании. Учитывая амбиции и планы Nokia в области цифровых технологий, это идеальное время для нас, чтобы начать движение в этом направлении совместно с Google Cloud», заявил Рави Пармасад (Ravi Parmasad), вице-президент по глобальной ИТ-инфраструктуре в Nokia.

Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!