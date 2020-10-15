Литиевую батарею заменит натриевая с твёрдым неупорядоченным электролитом

15 октября 2020 г., 10:55

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Специалисты в области кристаллографии из Женевского университета (UNIGE) разработали негорючий твердый электролит, работающий при комнатной температуре. Вместо лития он переносит ионы натрия, элемента, который дёшев и широкодоступен. Это также означает возможность производить более мощные батареи.

Своими «идеальными» характеристиками такие батареи обязаны кристаллической структуре электролита, состоящего из бора и водорода. Гидробораты на основе натрия известны своей высокой ионной проводимостью при фазовых переходах, обычно вдали от комнатной температуры. Авторам публикации в журнале Cell Reports Physical Science удалось подавить фазовые переходы, обеспечив эффективную катионную проводимость твёрдого электролита при температурах от 100 до 700 К.

Достигнутые высокая симметрия и конфигурационная неупорядоченность кристаллического электролита обеспечили при комнатной температуре натриевую проводимость близкую или превышающую 1 мСм/см. Вместе с высокой окислительной электрохимической стабильностью — результат ароматической природы борного каркаса — это делает натриевые гидробораты многообещающим кандидатом на роль эффективных твёрдых электролитов для следующего поколения высоковольтных натрий-ионных батарей.

«Мы получили очень хорошие результаты с отличными свойствами, совместимыми с аккумуляторами. Нам удалось использовать гидробораты в качестве электролита от комнатной температуры до 250 градусов Цельсия без каких-либо проблем с безопасностью. Более того, они выдерживают более высокую разность потенциалов, а это означает, что батареи могут хранить больше энергии», — отметил Радован Черни (Radovan Cerny), профессор лаборатории кристаллографии UNIGE и руководитель проекта.

Статья UNIGE в Cell Reports Physical Science содержит ориентированную на разработчиков аккумуляторов стратегию производства твёрдых электролитов. Это может дать импульс к созданию нового поколения более стабильных и мощных батарей. Два учреждения, UNIGE и EMPA в Дюбендорфе (Швейцария), уже работают в тесном сотрудничестве над созданием твёрдой 4-вольтовой натриевой батареи, более мощной, чем батарея на 3 В, выпущенная в 2019 году.

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