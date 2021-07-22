В SoftServe вже понад 10 тыс. працівників

22 июля 2021 г., 12:36

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Як зазначила SoftServe, у липні компанія перетнула позначку в 10 тисяч працівників. Від початку року компанії вдалось вирости на 26%. Такий стрімкий ріст пов‘язують з надзвичайно високим запитом на цифрові сервіси у світі, та збільшенням кількості клієнтів за останній рік.



З початку 2021 року, в SoftServe найняли 2820 нових працівників, 2200 з яких - технічні експерти. Найбільшу кількість ІТ-фахівців найняли у Львові - 708, 456 осіб найняли в Києві, 370 - у Дніпрі та 362 в Харкові. На додачу до Львова, де розташований найбільший за чисельністю розробницький центр і головний офіс компанії, за останнє півріччя одразу у трьох містах - Києві, Дніпрі та Харкові чисельність команд перевищила 1000 осіб.



Протягом останнього року, найм ІТ-фахівців особливо зріс у регіонах, де немає фізичних офісів компанії. Це зумовлено гнучкими підходами компанії до організації процесу роботи та відсутністю прив’язаності до фізичних офісів.



“Ми детально відслідковуємо аналітику найму та коливання ринку праці і з впевненістю можемо сказати, що пандемія дуже особливо вплинула на ринок в Україні, і глобально зокрема. Саме завдяки переосмисленню офісів і повної дистанційної роботи, ми розпочали розвиток локацій, які раніше не були у фокусі компанії, а це Ужгород, Одеса, Черкаси, Луцьк, Хмельницький тощо. В цих містах саме з кінця 2020 року та вже цього року ми найняли кілька сотень осіб. Як на мене, це дуже цікава тенденція, яка дасть змогу розвинути ІТ-індустрію у більшості регіонів країни”, - коментує Костянтин Пилипчук, старший віце-президент, SoftServe.



У компанії також відзначають ріст кількості жінок - на сьогодні в SoftServe працюють 34% жінок. На позиціях trainee та junior - вже 41% дівчат, а кількість жінок-РМів в компанії переважає та становить 55%. 18% жінок працюють у відділі R&D, 12% - безпосередньо займаються розробкою програмних рішень. Загалом 925 жінок приєднались до компанії з початку цього року.



Також повідомляється, що станом на липень 2020, у SoftServe – 1100 активних проєктів та 1784 відкритих вакансій на ринку, з них - 1200 в Україні.

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