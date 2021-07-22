«ПриватБанк» та Visa запускають в Україні грошові перекази за номером телефону

22 июля 2021 г., 13:15

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«ПриватБанк» в партнерстві з компанією Visa оголосили про запуск в Україні повного функціоналу рішення переказів за номером телефону. Відтепер щоб зробити переказ, достатньо лише вказати номер телефону отримувача – якщо банк отримувача також підключений до платформи.

Переказ відбувається через міжнародну мережу Visa Direct, де прив’язка номера картки до номера телефону зберігається як захищений токен. До того ж, це робить перекази ще безпечнішими, адже ніхто, окрім банку, не має доступу до особистих даних користувачів. Оскільки фінансова транзакція технічно не змінилася, швидкість переказу також залишається незмінно високою.

«Перекази за номером телефону, а не за номером картки – це початок нової ери у сфері платіжних послуг. Мало хто знає напам'ять номери банківських карток чи IBAN, а от власний мобільний номер пам'ятають всі. Завдяки запуску цього сервісу в партнерстві з "ПриватБанком", фраза "скинь на картку" з часом відійде у минуле, як і всі незручності, що з нею пов'язані», – зазначила Світлана Чирва, віце-президентка та регіональна менеджерка Visa в Україні, Білорусі та Молдові.

Переказ відбуватиметься виключно у додатку «Приват24». Сервіс дозволяє здійснювати перекази тільки в гривні, з картки будь-якого українського банку на карти будь-якого банку, які зареєстровані у сервісі. Комісія така ж як і при звичайних переказах за номером картки. Перекази проводяться в онлайн-режимі, а гроші надходять миттєво.

До того ж, у додатку «Приват24» передбачена інтеграція контактної книги з позначенням клієнтів, що вже підключилися до сервісу переказів за номером телефону. Тому достатньо лише обрати потрібного отримувача зі списку та вказати бажану суму для найбільш зручних і швидких транзакцій з картки на картку.

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