В обновленном Apple TV появилась настройка цветового баланса и поддержка HDR

30 апреля 2021 г., 17:11

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Компания Apple объявила о выпуске Apple TV 4K нового поколения. Устройство поддерживает HDR‑видео с высокой частотой кадров и стандарт Dolby Vision.



Apple TV 4K работает под управлением процессора A12 Bionic, обеспечивающего значительное увеличение графической производительности, скорости декодирования видео и обработки аудио. Новый дизайн пульта Siri Remote с простым и удобным управлением делает просмотр фильмов и сериалов на Apple TV ещё комфортнее. А мощная операционная система tvOS позволяет Apple TV 4K легко взаимодействовать с устройствами и сервисами Apple.



«Apple TV 4K — особенное устройство. Оно в полной мере использует глубокую интеграцию оборудования, программного обеспечения и сервисов Apple, за счёт чего является превосходным дополнением к любому телевизору и обеспечивает наилучшие впечатления от просмотра видеоконтента, — сказал Боб Борчерс, вице-президент Apple по международному маркетингу. — Процессор A12 Bionic и совершенно новый пульт Siri Remote дают пользователям Apple TV 4K возможность смотреть любимые фильмы, сериалы и другие видеоматериалы с высочайшим качеством и при этом использовать простое и удобное управление. И, конечно же, с помощью Apple TV 4K легко пользоваться сервисами Apple и тысячами приложений из App Store — варианты развлечений безграничны».



Новый Apple TV 4K с процессором A12 Bionic поддерживает видео HDR (High Dynamic Range, расширенный динамический диапазон) с высокой частотой кадров и стандарт Dolby Vision, поэтому насыщенные действием сцены с частотой 60 кадров в секунду воспроизводятся ещё более плавно и реалистично, чем раньше.1 Apple сотрудничает с ведущими мировыми поставщиками видеоконтента, которые начинают поддерживать стриминг видео HDR с высокой частотой кадров, в том числе с FOX Sports, NBCUniversal, Paramount+, Red Bull TV и Canal+. А поскольку AirPlay тоже поддерживает высокую частоту кадров, видео, снятые на iPhone 12 Pro, можно просматривать на Apple TV 4K в стандарте Dolby Vision с частотой 60 кадров в секунду.



Благодаря функции настройки цветового баланса на Apple TV можно улучшать качество изображения на экране телевизора с помощью iPhone и его высокотехнологичных датчиков. Apple TV использует датчик освещённости iPhone для сравнения цветового баланса телевизора с отраслевыми стандартами, которыми пользуются кинематографисты по всему миру. На основе полученных данных Apple TV автоматически подстраивает выводимое видео, обеспечивая более высокую точность цветов и улучшенную контрастность на экране, так что пользователю не нужно регулировать настройки своего телевизора.

Благодаря новой функции настройки цветового баланса на Apple TV можно улучшать качество и контрастность изображения на экране телевизора с помощью iPhone и его высокотехнологичных датчиков, регулируя параметры выводимого видео.



Совершенно новый пульт Siri Remote оснащён инновационным кликпадом, пять кнопок которого обеспечивают более точную навигацию. Кроме того, у него сенсорная поверхность и он поддерживает жесты смахивания для быстрой прокрутки, которые так нравятся пользователям Apple TV. Внешнее кольцо кликпада поддерживает круговые жесты и выступает в качестве джойстика, удобного, например, для поиска нужной сцены в фильме или сериале.



На новом пульте Siri Remote есть кнопка питания, с помощью которой можно включать и выключать телевизор, и кнопка отключения звука, поэтому никакой другой пульт при просмотре не понадобится. Siri поможет пользователям с поиском конкретных фильмов и сериалов, управлением аксессуарами системы умного дома, просмотром прогноза погоды или результатов спортивных соревнований и со многим другим.

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